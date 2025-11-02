नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्ट

November Bank Holidays : नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती समेत कई त्योहार आ रहे हैं। इन त्योहारों की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंक बंद रहेंगे। छुट्‍टियों की लिस्ट देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपके राज्य में बैंक कब बंद रहेंगे।

नवंबर के पहले दिन भारत के 2 राज्यों में बैंक बंद थे। कन्नड़ राज्योत्सव, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा जैसे स्थानीय त्योहारों की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में परेशानी से बचने के लिए आपको यह जान लेना चाहिए कि आज बैंक बंद तो नहीं है।





हालांकि छुट्‍टी के दिन बैंकों की ब्रांच बंद रहती है। एटीएम से पैसों की निकासी की जा सकती है। ऑनलाइन बैंकिंंग भी छुट्‍टी के दिन चालू रहती है।