रविवार, 2 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. काम की बात
  4. bank holidays in november 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 2 नवंबर 2025 (10:57 IST)

नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्ट

bank holiday
November Bank Holidays : नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती समेत कई त्योहार आ रहे हैं। इन त्योहारों की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंक बंद रहेंगे। छुट्‍टियों की लिस्ट देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपके राज्य में बैंक कब बंद रहेंगे।
 
नवंबर के पहले दिन भारत के 2 राज्यों में बैंक बंद थे। कन्नड़ राज्योत्सव, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा जैसे स्थानीय त्योहारों की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में परेशानी से बचने के लिए आपको यह जान लेना चाहिए कि आज बैंक बंद तो नहीं है।

हालांकि छुट्‍टी के दिन बैंकों की ब्रांच बंद रहती है। एटीएम से पैसों की निकासी की जा सकती है। ऑनलाइन बैंकिंंग भी छुट्‍टी के दिन चालू रहती है।
 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, पहले, तीसरे और 5वें शनिवार बैंक चालू रहते हैं। सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। रविवार को बैंकों की छु्‍ट्टी रहती है।
तारीख दिन छुट्टी राज्य
1 नवंबर शनिवार कर्नाटक राज्योत्सव / इगास-बगवाल कर्नाटक, उत्तराखंड
2 नवंबर  रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर
5 नवंबर बुधवार गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा  मध्यप्रदेश, ओडिसा, उत्तराखंड समेत कई राज्य
 7 नवंबर शुक्रवार वांगला महोत्सव मेघालय
 8 नवंबर शनिवार दूसरा शनिवार देशभर
 9 नवंबर  रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर
11 नवंबर मंगलवार ल्हाबाब दुचेन सिक्किम
16 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर
22 नवंबर शनिवार चौथा शनिवार देशभर
23 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर
30 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर

edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकारकरीब 19 वर्ष अलग-अलग राजनीति करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करीब तीन माह पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी की शिक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक मंच पर आए थे। अब वे एक बार फिर साथ आए हैं। इस बार मतदाता सूची की गड़बड़ी के मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए हैं।

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफरचुनाव आयोग ने बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को पटना के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के तबादले और तीन अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इस हिंसा में गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी।

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तान

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तानBagram Airbase News: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कुछ समय पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यात्रा के दौरान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। इस बीच, सोशल मीडिया और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से चल रही है कि अफगानिस्तान ने अपना बगराम एयरबेस भारत को सौंप दिया है।

ISRO रचेगा नया इतिहास, लांच करेगा सबसे भारी उपग्रह, प्रक्षेपण को है तैयार

ISRO रचेगा नया इतिहास, लांच करेगा सबसे भारी उपग्रह, प्रक्षेपण को है तैयारIndian Space Agency ISRO News : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 4410 किलो वजनी उपग्रह CMS-03 को लांच करेगा। यह भारत से लांच होने वाला इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह की उल्‍टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसे इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलएमवी3 के जरिए कल यानी 2 नवंबर को लांच किया जाएगा।

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?Mokama Murder case : राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर शनिवार को कहा कि दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है?

और भी वीडियो देखें

LIVE: बिहार चुनाव में सुपर सनडे, रैलियों और रोड शो से दम दिखाएंगे दिग्गज

LIVE: बिहार चुनाव में सुपर सनडे, रैलियों और रोड शो से दम दिखाएंगे दिग्गजLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले आखिरी रविवार है। सभी राजनीतिक दलों ने इस दिन को भुनाने के लिए खास तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गज आज बिहार चुनाव में मतदाताओं को रिझाएंगे। पल पल की जानकारी...

Mokama Election : गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई अनंत सिंह की पोस्ट, बताया कौन लड़ेगा चुनाव?

Mokama Election : गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई अनंत सिंह की पोस्ट, बताया कौन लड़ेगा चुनाव?Mokama Election : दुलारचंद यादव मर्डर केस में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तार के बाद मोकामा में सियासी भूचाल आ गया। इस बीच अनंत सिंह की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें उन्होंने कहा कि मोकामा का चुनाव अब जनता लड़ेगी।

भारत दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल आज, कैसा है मुंबई का मौसम

भारत दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल आज, कैसा है मुंबई का मौसमMumbai Weather : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्वकप का फाइनल आज दोपहर 3 बजे से नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। महिला विश्वकप के कई मैच बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावत हुए हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई है कि आज मुंबई का मौसम कैसा रहेगा?

दुलारचंद मर्डर केस : आधी रात को बाढ़ से अनंतसिंह अरेस्ट, मुश्किल में मोकामा से जदयू प्रत्याशी

दुलारचंद मर्डर केस : आधी रात को बाढ़ से अनंतसिंह अरेस्ट, मुश्किल में मोकामा से जदयू प्रत्याशीAnant Singh Arrest news : बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में पुलिस ने जदयू नेता अनंतसिह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें देर रात पटना लाया गया और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बिहार: क्या वाकई भारी पड़ेगा पलायन का मुद्दा

बिहार: क्या वाकई भारी पड़ेगा पलायन का मुद्दाबिहार विधानसभा चुनाव के बीच छठ महापर्व के मौके पर घर लौट रहे और फिर यहां से वापस जाने वाले लोगों की परेशानियों ने एक बार फिर पलायन का सच उजागर किया है। गुजरात का उधना रेलवे स्टेशन हो या देश के किसी भी हिस्से से बिहार आने वाली रेलगाड़ियों-बसों में जगह लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें हों, इन्होंने एक बार फिर कोरोना काल की याद ताजा कर दी।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com