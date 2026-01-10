शनिवार, 10 जनवरी 2026
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :मुंबई , शनिवार, 10 जनवरी 2026 (16:22 IST)

ट्रंप की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, अगले सप्ताह कैसी रहेगी बाजार की चाल?

5 दिन में सेंसेक्स 2185 अंक गिरा तो निफ्टी में भी 684 अंकों की गिरावट

market ki baat
Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछले 5 दिन बेहद खराब रहे। सेंसेक्स 2185 अंक गिरा तो निफ्टी में भी 684 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। 9 जनवरी को समाप्त हु्ए हफ्ते में सेंसेक्स 83,576 और निफ्टी 25,683 के मनौवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बंद हुआ। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।
 
कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 85,440 पर पहुंचा। निफ्टी 78 अंकों की बढ़त के साथ 26,250 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 376 अंक और निफ्टी 72 गिर गया। बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी शेयर बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ 84,961 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 77 अंक की गिरावट के साथ 26064 के स्तर पर बंद हुआ।
 
हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को भी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 780 अंक फिसला तो निफ्टी भी 264 अंक लुढ़का। हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 605 अंक की गिरावट के साथ 83576 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 194 अंक की गिरावट के साथ 25683 के स्तर पर बंद हुआ। गिरावट के चलते सेंसेक्स में निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए से ज्‍यादा डूब गए।
 
इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 500 प्रतिशत टैरिफ बिल, वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कब्जा, रूस और ईरान के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव की वजह से इस हफ्ते बाजार लगातार गिरता चला गया। गिरावट के दौर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में जमकर बिकवाली की। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों में गिरावट और वैश्विक बाजारों से आ रहे कमजोर संकेतों के कारण भी शेयर बाजार में गिरावट आई। आईआरसीटीसी समेत कई कंपनियों के स्टाक्स बीएसई में 52 हफ्ते के अपने निचले स्तर पर पहुंच गए।
 
कैसा रहेगा अगला हफ्ता : बाजार विशेषज्ञ मनीष उपाध्याय ने कहा कि अगले हफ्ते दुनिया भर के शेयर बाजारों की चाल ट्रंप के एक्शन पर निर्भर करेगी। अगर वे ग्रीनलैंड, कोलंबिया या ईरान पर कार्रवाई करते हैं तो इससे तनाव बढ़ेगा और बाजार में और गिरावट दिखाई देगी। अगर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ता है तो भी भारतीय बाजारों पर इसका नकारात्मक असर होगा। वहीं टैरिफ घटना पर बाजार की चाल सकारात्मक हो सकती है।  

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही उठापटक को देखते हुए निवेशक फिलहाल सतर्क रूख अपनाए हुए हैं। भारत की नजर सोमवार को टैरिफ पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी लगी हुई है। अमेरिकी संसद में आने वाले 500 प्रतिशत टैरिफ संबंधी बिल पर भी सभी की निगाहें हैं। फिलहाल बाजार में मंदड़िए हावी है और आने वाले दिनों में बाजार में बिकवाली का दौर जारी रहने की संभावना है।
 
15 जनवरी को खुले रहेंगे बाजार : महाराष्ट्र में गुरुवार, 15 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ट्रेडिंग जारी रहेगी। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज ने सदस्यों को सूचित किया है कि 15 जनवरी को T+0 सेटलमेंट नंबर 2026511 नहीं होगा। इस वजह से सेटलमेंट प्रभावित हो सकते हैं।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, सेना को 'शूट फर्स्ट' के आदेश, Donald Trump को डेनमार्क का जवाब- पहले गोली मारेंगे, फिर बात करेंगे

ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, सेना को 'शूट फर्स्ट' के आदेश, Donald Trump को डेनमार्क का जवाब- पहले गोली मारेंगे, फिर बात करेंगेडेनमार्क ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यदि कोई विदेशी शक्ति उनके क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास करती है, तो सशस्त्र बलों को सीधे गोलीबारी करने की इजाजत है। मंत्रालय के अनुसार, हमले की स्थिति में सैनिकों को जवाबी कार्रवाई के लिए अपने वरिष्ठ कमांडरों के निर्देशों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Cashless Treatment Scheme : क्या है सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, कितने दिनों तक मिलेगा लाभ, किन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभ

Cashless Treatment Scheme : क्या है सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, कितने दिनों तक मिलेगा लाभ, किन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभwhat is Cashless Treatment Scheme : तमाम नियम और कायदों के बाद भी देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें करीब 1.8 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। किसी की जान समय पर इलाज न मिलने के कारण जाती है। अगर समय पर उन्हें इलाज मिल जाए तो उनकी जिंदगी बच जाती। कई बार पैसों को लेकर भी परेशानी आती है।

US कांग्रेस में 500% टैरिफ बिल पर क्या बोली मोदी सरकार

US कांग्रेस में 500% टैरिफ बिल पर क्या बोली मोदी सरकारUS Tariff Bill : अमेरिकी कांग्रेस में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले प्रस्तावित बिल को लेकर मोदी सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस बिल के बारे में पूरी तरह अवगत है और विकासक्रमों पर करीब से नजर रख रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है, जिसका असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ सकता है।

IPAC: कैसे काम करता है ममता बनर्जी का सीक्रेट वेपन, जिसे छूने पहुंची ED तो अमित शाह पर भड़की दीदी!

IPAC: कैसे काम करता है ममता बनर्जी का सीक्रेट वेपन, जिसे छूने पहुंची ED तो अमित शाह पर भड़की दीदी!पश्चिम बंगाल की राजनीति में IPAC इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे शक्तिशाली गुप्त हथियार माना जाता है। प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित यह राजनीतिक रणनीति फर्म 2019 से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ जुड़ी हुई है और पार्टी की बड़ी चुनावी जीतों—2021 के विधानसभा तथा 2024 के लोकसभा चुनावों—में इसकी निर्णायक भूमिका रही है।

मुफ्त इलाज से लेकर फ्री हेलमेट तक 2026 से ये 5 बड़े नियम सड़क पर आपके सफर को बनाएंगे आसान

मुफ्त इलाज से लेकर फ्री हेलमेट तक 2026 से ये 5 बड़े नियम सड़क पर आपके सफर को बनाएंगे आसानदेश में सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। ये नियम ट्रक से लेकर कार और बाइक तक हैं। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में।

क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न देंगे पीएम मोदी?

क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न देंगे पीएम मोदी?Nitish Kumar news in hindi : बिहार से एक बार फिर नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठने लगी है। जीतनराम मांझी से लेकर बिजेंद्र प्रसाद यादव तक कई दिग्गज राजनीतिज्ञों ने पीएम मोदी से नीतीश को भारत रत्न देने की अपील की है। केसी त्यागी ने तो इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। हालांकि जेडीयू ने अपने ही नेता के बयान से कन्नी काट ली हैं।

एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी भारत की पीएम, ओवैसी के बयान पर बवाल

एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी भारत की पीएम, ओवैसी के बयान पर बवालOwaisi News in Hindi : AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर में एक चुनावी रैली में कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर सियासी बवाल मच गया। भाजपा नेता नीतीश राणे ने पलटवार करते हुए कहा कि हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री या मुंबई में महापौर नहीं बन सकतीं।

इंदौर के मानपुर भेरू घाट में 7 वाहन टकराए, उड़ते हुए कार पर चढ़ी पिकअप, कई घंटों से यातायात रूका

इंदौर के मानपुर भेरू घाट में 7 वाहन टकराए, उड़ते हुए कार पर चढ़ी पिकअप, कई घंटों से यातायात रूकाइंदौर के महू में 6 वाहन आपस में टकरा गए। ट्रक और गैस टैंकर कारों पर चढ़ गए। हादसा मानपुर भेरू घाट पर शनिवार सुबह हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घाट की ढलान पर उतरते के दौरान पहले ट्रॉला और कार की टक्कर हुई। फिर पीछे से आ रहे ट्रक और गैस टैंकर कारों पर चढ़ गए। एक पिकअप वाहन उड़ते हुए कार पर जा गिरा।

भागीरथपुरा दूषित पानी कांड ने लगाई इंदौर के पर्यटन की वाट, टूर हुए कैंसल, आने से कतरा रहे विदेशी लोग

भागीरथपुरा दूषित पानी कांड ने लगाई इंदौर के पर्यटन की वाट, टूर हुए कैंसल, आने से कतरा रहे विदेशी लोगइंदौर में हाल ही में दूषित पानी से हुई 18 मौतों ने न सिर्फ इंदौर के स्‍वच्‍छता पर दाग लगाया बल्‍कि यहां के पर्यटन को भी जमकर नुकसान पहुंचाया है। इस कांड को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार प्रशासन और बीजेपी नेताओं पर हमलावर है। अ

रोहिणी आचार्य का तेजस्वी यादव पर तंज, अपनों ने तहस नहस की बड़ी विरासत

रोहिणी आचार्य का तेजस्वी यादव पर तंज, अपनों ने तहस नहस की बड़ी विरासतRohini Acharya news in hindi : लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने शनिवार को नाम लिए बिना अपने भाई तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अपनों ने तहस नहस की बड़ी विरासत।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
