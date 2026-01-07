Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन गिरावट, Sensex 102 अंक टू्टा, Nifty भी आया नीचे

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ आज 84,961.14 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक फिसलकर 26,140.75 अंक पर बंद हुआ। पिछले 3 दिन में बीएसई सेंसेक्स 1,100 अंक से अधिक गिर चुका है। इस दौरान निफ्टी 50 में भी करीब 1% की गिरावट आई है। इसकी वजह बड़े शेयरों में बिकवाली, बढ़ती भू-राजनीतिक चिंताएं और वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेत हैं।







ALSO READ: Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन गिरावट, Sensex 376 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ आज 84,961.14 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक फिसलकर 26,140.75 अंक पर बंद हुआ। पिछले 3 दिन में बीएसई सेंसेक्स 1,100 अंक से अधिक गिर चुका है। इस दौरान निफ्टी 50 में भी करीब 1% की गिरावट आई है। इसकी वजह बड़े शेयरों में बिकवाली, बढ़ती भू-राजनीतिक चिंताएं और वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेत हैं।

इन कारणों से निवेशकों का भरोसा कम हो गया है। जो गिरावट पहले थोड़ी-बहुत लग रही थी, वह अब तेज हो गई है। इस हफ्ते बाजार लाल निशान में ही रहा है। इंडेक्स के बड़े और अहम शेयरों में लगातार हो रही बिकवाली ने बाजार को नीचे खींचने में बड़ी भूमिका निभाई है। वैश्विक अनिश्चितताओं और शेयर बाजार में ऊंचे मूल्यांकन के बीच बीएसई का प्रमुख मानक सूचकांक सेंसेक्स वर्ष 2026 के अंत तक 93,918 अंक तक पहुंच सकता है।



