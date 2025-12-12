Share Bazaar लगातार दूसरे दिन चढ़ा, Sensex 450 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार

Share Market Update News : सकारात्मक वैश्विक संकेतों और धातु शेयरों में लिवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स में 449 अंकों की तेजी रही जबकि निफ्टी एक बार फिर 26000 के स्तर के पार पहुंच गया। ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेत और मोदी-ट्रंप के बीच बातचीत से निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूत मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में कटौती से भी सेंटीमेंट बेहतर हुआ। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 1.14 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.65 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। इससे पहले यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी रही। सेंसेक्स 427 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी बढ़कर 25900 के पास पहुंच गया।





कारोबार के दौरान सबसे अधिक तेजी मेटल शेयरों में दिखी। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.63% उछल गया। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल और गैस इंडेक्स में भी 1 प्रतिशत से अधिक की उछाल दिखी। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए।





सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में इटर्नल, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचसीएल टेक तेज़ी में रहे।

Edited By : Chetan Gour