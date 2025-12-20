अमेरिका से आई खुशखबर, अगले हफ्ते क्या होगा भारतीय शेयर बाजार पर असर?

Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए दिसंबर का तीसरा हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। पहले 4 दिन बाजार में मुनाफा वसूली हुई। आखिरी दिन बाजार में कुछ लेवाली हुई। सेंसेक्स 85,000 और निफ्टी 26,000 के मनौवैज्ञानिक स्तर से नीचे ही बंद हुआ। हालांकि अमेरिका में सीपीआई के आंकड़े वहां महंगाई कम होने के संकेत दे रहे हैं। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 54 अंक गिरकर 85,213 पर बंद हुआ। निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 26,027 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 534 अंक गिरकर 84,680 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 167 अंकों की गिरावट के साथ 25,860 के नीचे बंद हुआ। बुधवार को कारोबार खत्म होने के समय सेंसेक्स 120 अंक गिरकर 84,560 पर और निफ्टी 41 अंकों की गिरावट के साथ 25,819 पर था।

गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा। सेंसेक्स 427 अंक बढ़कर 84,818 पर बंद हुआ। इस दिन सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 84,482 पर पहुंचा। निफ्टी 3 अंकों की गिरावट के साथ 25,816 के नीचे बंद हुआ। इस तरह 4 दिनों में सेंसेक्स में 786 और निफ्टी में 231 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 448 अंक बढ़कर 84,929 पर पहुंचा। निफ्टी 150 अंकों की बढ़त के साथ 25,966 के नीचे बंद हुआ।

12 नए IPO, 5 की लिस्टिंग : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयरों ने एनएसई पर अपने आईपीओ प्राइस से 20 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम पर लिस्ट होकर शेयर बाजार में जबरदस्त शुरुआत की। 22 दिसंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में 12 नए IPO खुल रहे हैं। 5 आईपीओ की शेयर बाजार में लिस्टिंग होंगी। ALSO READ: 2025 में चांदी की चाल ने चौंकाया, मात्र 9 माह में तय किया 1 से 2 लाख तक सफर, असेट वैल्यू भी 3 ट्रिलियन पार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयरों ने एनएसई पर अपने आईपीओ प्राइस से 20 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम पर लिस्ट होकर शेयर बाजार में जबरदस्त शुरुआत की। 22 दिसंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में 12 नए IPO खुल रहे हैं। 5 आईपीओ की शेयर बाजार में लिस्टिंग होंगी।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल : बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि हफ्ते की शुरुआती दिनों में विदेशी निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली की। हफ्ते के आखिरी 2 दिन FII ने लेवाली की। पिछले हफ्ते बाजार रेंज बाउंड ही रहा। PSU बैंकों के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार को संभाला। फार्मा सेक्टर के शेयरों भी अब मोमेंटम दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिन में रुपया भी 1 फीसदी मजबूत हुआ है।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता : उन्होंने कहा कि अमेरिका के सीपीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि वहां महंगाई कम हुई है। अगले हफ्ते बाजार में इसका असर रहेगा। सोमवार को बाजार सकारात्मक दिशा में बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ऑल टाइम हाई हो सकते हैं। इसके बाद बाजार में मुनाफावसूली आ सकती है। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है। ऐसे में 4 दिन ही बाजार में काम होगा।

बदलाव की तैयारी : भारतीय शेयर और प्रतिभूति बाजार को अधिक पारदर्शी, सरल और सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक-2025 पेश किया। साथ ही उन्होंने इसे विस्तृत चर्चा और जांच के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव भी रखा।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।