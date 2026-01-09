Share Bazaar लगातार 5वें दिन लुढ़का, Sensex 605 अंक फिसला, Nifty में भी आई गिरावट

शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (19:14 IST)

Share Market Update News : वैश्विक बाजारों में व्यापक बिकवाली और अमेरिकी शुल्क बढ़ाए जाने की आशंका के बीच शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार पांचवें दिन भी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 605 अंक फिसला गया जबकि निफ्टी 194 अंकों तक टूट गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बनाया। सेंसेक्स में 604.72 अंकों की गिरावट रही और यह 83,576.24 अंक के स्तर पर आ गया, दूसरी तरफ निफ्टी भी 193.55 अंक टूटकर 25683.30 अंक के लेवल पर बंद हुआ।

सबसे ज्यादा बिकवाली NTPC, ICICI Bank, Adani Ports, Bharti Airtel और Sun Pharma जैसे शेयरों में देखने को मिली है। NSE पर मिड और स्मॉलकैप शेयरों में भी निवेशकों ने भारी बिकवाली की। इसके अलावा निफ्टी ऑटो, FMCG, मीडिया, फार्मा, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल भी लाल निशान पर बंद हुए। बीते 4 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2 प्रतिशत तक गिर चुके हैं।
एक तरह से कह सकते हैं इन 5 दिनों में सेंसेक्‍स 2100 अंकों से अधिक लुढ़क चुका है, जबकि निफ्टी भी 600 अंकों से अधिक गिर चुका है। भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। अगर टैरिफ पूरी तरह रद्द होते हैं तो भारतीय बाजार में राहत की तेजी आ सकती है।
इससे पहले यानी गुरुवार को भी भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए थे। सेंसेक्स 780.18 अंक गिरकर 84,180.96 पर आ गया था, वहीं निफ्टी 263.90 अंक गिरकर 25,876.85 पर आ गया था।
Edited By : Chetan Gour
IPAC ऑफिस पर ED की रेड से गर्माई पश्चिम बंगाल की सियासत, फाइल उठा ले गईं ममता बनर्जी, अब किया विरोध मार्च का ऐलान

IPAC ऑफिस पर ED की रेड से गर्माई पश्चिम बंगाल की सियासत, फाइल उठा ले गईं ममता बनर्जी, अब किया विरोध मार्च का ऐलानपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को राजनीतिक परामर्श कंपनी ‘आई-पैक’ (IPAC) के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के खिलाफ शुक्रवार को यहां विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी। ‘आई-पैक’ का काम तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श प्रदान करने के अलावा उसके आईटी और मीडिया संचालन का भी प्रबंधन करना है।

Turkman Gate : अफवाह, पत्थरबाजी और साजिश, तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले खुलासे

Turkman Gate : अफवाह, पत्थरबाजी और साजिश, तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले खुलासेदिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के कथित विध्वंस की अफवाहों का खंडन करने के लिए अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की लेकिन उसे हवा देने में कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रसारित भ्रामक दृश्य संदेशों ने तनाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में इस मस्जिद के पास मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई थी।

E-Passport भारत में लॉन्च, कौन कर सकता है एप्लाई, कितनी है फीस, कैसे होती है प्रोसेस, किन डॉक्टूमेंट्‍स की जरूरत, क्या है फायदा, सारे सवालों के जवाब

E-Passport भारत में लॉन्च, कौन कर सकता है एप्लाई, कितनी है फीस, कैसे होती है प्रोसेस, किन डॉक्टूमेंट्‍स की जरूरत, क्या है फायदा, सारे सवालों के जवाबhow to apply e passport know rules charges भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा 2.0 के तहत ई-पासपोर्ट लॉन्च किए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले स्मार्ट पासपोर्ट यात्रा सुरक्षा को मजबूत करेंगे और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाएंगे। इनमें डिजिटल फोटो, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक जानकारी होगी। इससे धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।

नहीं जानते कब वह रेप कर दे, तो क्या सभी पुरुषों को जेल में डाल दें

नहीं जानते कब वह रेप कर दे, तो क्या सभी पुरुषों को जेल में डाल देंआवारा कुत्तों के मामले में supreme court की टिप्पणी पर एक्ट्रेस राम्या के बयान से बवाल

ट्रंप की ग्रीनलैंड 'कब्जे' की धमकी से NATO में हड़कंप: क्या टूटने की कगार पर है सैन्य गठबंधन?

ट्रंप की ग्रीनलैंड 'कब्जे' की धमकी से NATO में हड़कंप: क्या टूटने की कगार पर है सैन्य गठबंधन?अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने की नई धमकियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन 'नाटो' (NATO) के भीतर एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ग्रीनलैंड को अपनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता' मानते हैं और इसके लिए सैन्य विकल्प समेत सभी रास्ते खुले हैं।

अंकिता भंडारी केस की होगी CBI जांच, CM पुष्कर सिंह धामी ने की सिफारिश

अंकिता भंडारी केस की होगी CBI जांच, CM पुष्कर सिंह धामी ने की सिफारिशउत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच कराए जाने का फैसला लिया है। धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा।

योगी सरकार के सहयोग से रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ अशोक लेलैंड का संयंत्र, बोले धीरज हिंदुजा बोले

योगी सरकार के सहयोग से रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ अशोक लेलैंड का संयंत्र, बोले धीरज हिंदुजा बोलेउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन के साथ ही वाहन निर्माण और औद्योगिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यह संयंत्र विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर केंद्रित है, जिससे लखनऊ को हरित औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान मिलने जा रही है।

UP : इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा, अशोक लेलैंड की EV फैक्ट्री का उद्घाटन

UP : इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा, अशोक लेलैंड की EV फैक्ट्री का उद्घाटनउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन के साथ ही वाहन निर्माण और औद्योगिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यह संयंत्र विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर केंद्रित है, जिससे लखनऊ को हरित औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान मिलने जा रही है।

विकसित भारत का रास्ता, विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाता है : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

विकसित भारत का रास्ता, विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाता है : रक्षामंत्री राजनाथ सिंहDefense Minister Rajnath Singh : प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को अशोक लेलैंड कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माण की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यह यूनिट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश को भी स्वच्छ, हरित परिवहन और भविष्य की तकनीक के विकास में अग्रणी बनाएगी। साथ ही युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के साथ ईवी की भविष्य की तकनीक में स्किल डेवलपमेंट प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगी।

UP : गौसेवा में समर्पित योगी सरकार, 4366 गौ-आश्रय स्थलों पर मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम लागू

UP : गौसेवा में समर्पित योगी सरकार, 4366 गौ-आश्रय स्थलों पर मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम लागूमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गौ-आश्रय स्थलों पर लगातार निगरानी, प्रबंधन और सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। प्रदेश के 75 जनपदों के कुल 6718 ग्रामीण गौ-आश्रय स्थलों में से 65 जनपदों के 4366 गौ-आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
