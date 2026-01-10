शनिवार, 10 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , शनिवार, 10 जनवरी 2026 (12:48 IST)

अजीत डोभाल का युवाओं से सवाल, इतिहास ने हमें सबक दिया, क्या हमने सीखा?

ajit doval
Ajit Doval news in hindi : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल शनिवार को 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक समय अत्यधिक विकसित सभ्यता था। हमने किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, कहीं लूटपाट नहीं की, किसी देश पर हमला नहीं किया, जब दुनिया पिछड़ी हुई थी। लेकिन हमने अपनी सुरक्षा के खतरों को नहीं समझा। इतिहास ने हमें सबक दिया जब हम उदासीन रहे। सवाल है- क्या हमने वह सबक सीखा? क्या आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी? अगर वे भूल गईं, तो यह देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी।
 
उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास अपमान और बेबसी से भरा रहा है। हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दीं, अपमान सहा, बेबसी के दौर देखे। कई लोग फांसी पर चढ़े, हमारे गांव जलाए गए, सभ्यता को नष्ट किया गया, मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बने रहे। हमें अपने अतीत का बदला लेना होगा और भारत को फिर महान बनाना होगा।
 
एनएसए डोभाल ने कहा कि दुनिया भर में चल रहे सभी संघर्ष और युद्ध इसलिए हैं क्योंकि कुछ देश दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं और इसके लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शक्तिशाली हैं, तो आप स्वतंत्र रहेंगे। अगर आत्मविश्वास नहीं है, तो सारी शक्ति और हथियार बेकार हैं।
 
उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में ऐसा नेतृत्व होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत हम सभी के लिए प्रेरणा है। जैसा कि नेपोलियन ने एक बार कहा था कि मैं एक भेड़ के नेतृत्व में 1000 शेरों से नहीं डरता, बल्कि एक शेर के नेतृत्व में 1000 भेड़ों से डरता हूं। 
 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसे मुकाम पर ले गए हैं कि अगर यह ऑटो पायलट पर भी चलता रहे, तो भी यह विकसित भारत बन जाएगा।
 
एनएसए डोभाल ने कहा, 'मेरा कार्यक्षेत्र अलग है, मेरा अनुभव अलग है, और युवाओं के साथ उम्र का बहुत बड़ा अंतर है। आपमें से अधिकांश मुझसे 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं, इसलिए मैं थोड़ा असमंजस में था कि आऊं या नहीं। मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता-पूर्व भारत में हुआ था। मेरी जवानी तो कब की बीत चुकी है।'
 
उन्होंने कहा कि आज इतना कुछ बदल गया है कि मुझे सब कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात समान है, चाहे आप इसे महसूस करें या न करें - एक छोटी सी बात जो आपके जीवन की दिशा तय करती है: निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी हर दिन छोटे-बड़े फैसले लेते हैं, और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको हर कदम पर फैसले लेने होंगे। भारत विकसित होगा, यह निश्चित है।'
edited by : Nrapendra Gupta
ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, सेना को 'शूट फर्स्ट' के आदेश, Donald Trump को डेनमार्क का जवाब- पहले गोली मारेंगे, फिर बात करेंगे

ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, सेना को 'शूट फर्स्ट' के आदेश, Donald Trump को डेनमार्क का जवाब- पहले गोली मारेंगे, फिर बात करेंगेडेनमार्क ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यदि कोई विदेशी शक्ति उनके क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास करती है, तो सशस्त्र बलों को सीधे गोलीबारी करने की इजाजत है। मंत्रालय के अनुसार, हमले की स्थिति में सैनिकों को जवाबी कार्रवाई के लिए अपने वरिष्ठ कमांडरों के निर्देशों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Cashless Treatment Scheme : क्या है सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, कितने दिनों तक मिलेगा लाभ, किन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभ

Cashless Treatment Scheme : क्या है सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, कितने दिनों तक मिलेगा लाभ, किन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभwhat is Cashless Treatment Scheme : तमाम नियम और कायदों के बाद भी देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें करीब 1.8 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। किसी की जान समय पर इलाज न मिलने के कारण जाती है। अगर समय पर उन्हें इलाज मिल जाए तो उनकी जिंदगी बच जाती। कई बार पैसों को लेकर भी परेशानी आती है।

US कांग्रेस में 500% टैरिफ बिल पर क्या बोली मोदी सरकार

US कांग्रेस में 500% टैरिफ बिल पर क्या बोली मोदी सरकारUS Tariff Bill : अमेरिकी कांग्रेस में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले प्रस्तावित बिल को लेकर मोदी सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस बिल के बारे में पूरी तरह अवगत है और विकासक्रमों पर करीब से नजर रख रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है, जिसका असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ सकता है।

IPAC: कैसे काम करता है ममता बनर्जी का सीक्रेट वेपन, जिसे छूने पहुंची ED तो अमित शाह पर भड़की दीदी!

IPAC: कैसे काम करता है ममता बनर्जी का सीक्रेट वेपन, जिसे छूने पहुंची ED तो अमित शाह पर भड़की दीदी!पश्चिम बंगाल की राजनीति में IPAC इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे शक्तिशाली गुप्त हथियार माना जाता है। प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित यह राजनीतिक रणनीति फर्म 2019 से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ जुड़ी हुई है और पार्टी की बड़ी चुनावी जीतों—2021 के विधानसभा तथा 2024 के लोकसभा चुनावों—में इसकी निर्णायक भूमिका रही है।

मुफ्त इलाज से लेकर फ्री हेलमेट तक 2026 से ये 5 बड़े नियम सड़क पर आपके सफर को बनाएंगे आसान

मुफ्त इलाज से लेकर फ्री हेलमेट तक 2026 से ये 5 बड़े नियम सड़क पर आपके सफर को बनाएंगे आसानदेश में सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। ये नियम ट्रक से लेकर कार और बाइक तक हैं। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में।

ठंड से ठिठुरी दिल्ली, कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति, जानिए क्यों बदला मौसम का मिजाज?

ठंड से ठिठुरी दिल्ली, कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति, जानिए क्यों बदला मौसम का मिजाज?Weather Update : दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर पश्चिम भारत में कोहरे का कहर है। कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थ‍िति बनी हुई है। दिल्ली में 2026 का सबसे ठंड दिन दर्ज किया गया। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डीप डिप्रेशन लगभग 10 किमी/घंटा की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा है।

हिमाचल के सिरमौर में खाई में गिरी बस, 14 की मौत

हिमाचल के सिरमौर में खाई में गिरी बस, 14 की मौतHimachal Bus Accident : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शुक्रवार को एक बस 150 मीटर खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 52 यात्री घायल हो गए। शिमला से कुपवी जा रही इस 42 सीटर बस में 66 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल के मुख्‍यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हादसे पर दुख जताया।

ईरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रंप की धमकी पर क्या बोले खामेनेई?

ईरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रंप की धमकी पर क्या बोले खामेनेई?Iran Protest News : ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में पिछले 13 दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोली लगने से ईरान में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हु्ई है।

जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी का कहर, 30 मीटर तक मचाया उत्पात, 16 लोगों को कुचला

जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी का कहर, 30 मीटर तक मचाया उत्पात, 16 लोगों को कुचलाJaipur news in hindi : जयपुर की सड़कों पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार ऑडी ने जमकर तांडव मचाया। कार ने डिवाइडर से टकराने के बाद 30 मीटर तक सड़क किनारे खड़े ठेलो को टक्कर मारी। 16 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। हादसे से अफरा-तफरी मच गई।

अमेरिका ने कब-कब किया लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप

अमेरिका ने कब-कब किया लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप3 जनवरी 2026 की सुबह, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया। दोनों को अमेरिका ले जाया गया है, जहां सत्ता से हटाए गए मादुरो पर अब नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद (नार्को आतंकवाद) के आरोप लगाए गए हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

