शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. India rejects Chinas attempts to alter ground reality in Shaksgam Valley CPEC Pakistan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (23:19 IST)

Shaksgam Valley : शक्सगाम वैली विवाद क्या है, चीन के साथ भारत ने Pakistan को भी लगाई लताड़

Shaksgam Valley
Shaksgam Valley Dispute : भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley)भारत का संप्रभु हिस्सा है। भारत की शक्सगाम वैली में चीन ने अवैध निर्माण के जरिए तनाव को बढ़ा दिया है। चीन ने शक्सगाम से चीन-पाकिस्तान-इकोनॉमिक कोरिडोर को ग्वादर पोर्ट तक जोड़ने का प्रयास किया है। इससे चीन की ही नही, बल्कि पाकिस्तान की भी भारत पर रणनीतिक बढ़त काफी मजबूत हो जाएगी। भारत ने चीन की इस हरकत का कड़ा प्रतिरोध किया है।
विदेश मंत्रालय ने 1963 के चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौते' को अवैध और अमान्य बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। गलवान के बाद चीन अब शक्सगाम को लेकर विवाद कर रहा है। भारत चीन‑पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को भी मान्यता नहीं देता है। 
 
पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दिया
शक्सगाम घाटी गिलगिट-बाल्टिस्तान (Pok) का हिस्सा है। जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। यानी यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का हिस्सा है। यह क्षेत्र काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर में और सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल करीब स्थित है। पाकिस्तान ने 1963 में एक समझौते के साथ इस घाटी को चीन को दे दिया था। (लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र) को चीन को सौंप दिया था। भारत ने शुरू से ही इस समझौते को खारिज किया है, क्योंकि यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का हिस्सा है। पीओके 1947 से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और भारत का अभिन्न अंग है। बावजूद पाकिस्तान ने भारत की इस घाटी को चीन को तोहफे में दे दिया। 
CPEC को भी भारत ने नहीं दी मान्यता 
भारत ने कहा है कि चीन‑पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को भी भारत मान्यता नहीं देता, क्योंकि यह भारत के उस क्षेत्र से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। भारत ने 1963 में हुआ तथाकथित चीन‑पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी यह अवैध और अमान्य है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के पास इस भूमि को चीन को देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
हुंजा वैली को लेकर भी डाला दबाव
एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक चीन हुंजा वैली में पाकिस्तान पर बार-बार दबाव डाल रहा था कि यह घाटी उसको चाहिए, क्योंकि चीन हुंजा में पहले से मौजूद था और वह खुंजराब पास में चारों तरफ से हाईवे लाना चाहता था। चीन यह हाईवे वह बना चुका है, जिसे अब ड्रैगन चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर (CPEC) के जरिए ग्वादर पोर्ट तक ले गया है। इसका चीन के लिए खास रणनीतिक महत्व है। चीन खुंजराब पास से पहले से ही इस क्षेत्र में भारत के काफी करीब आ चुका था। काराकोरम हाईवे भी उनके (चीन के) पास है, जिसे चीन ने पाकिस्तान में बनाया था। 
सड़क बनने से भारत को कितना खतरा
अब भारत की शक्सगाम वैली में सड़क बनने से चीन और पाकिस्तान पहले से और करीब आ जाएंगे। धीरे-धीरे चीन यहां से सियाचिन में अब घुसने की कोशिश करेगा। ऐसे में चीन-पाकिस्तान रणनीतिक रूप से यहां भारत पर बढ़त बना लेंगे।यह भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शक्सगाम क्षेत्र में एक लंबी 'ऑल-वेदर' (हर मौसम में चालू रहने वाली) सड़क का निर्माण कर रहा है। 
 
कुछ दिन पहले सैटेलाइट तस्वीरों से जो बात सामने आई उसके अनुसार, चीन निचली शक्सगाम घाटी में सड़क का निर्माण कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 10 मीटर चौड़ी इस सड़क का 75 किलोमीटर हिस्सा पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यह क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है, जो भारतीय सेना के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है। 
मिलिट्री ऑपरेशन के साथ मीठे पानी पर भी कब्जा
रक्षा एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक शक्सगाम वैली से चीन को भारत को घेरना और आसान हो जाएगा। शक्सगाम वैली की चोटी तक यहां से पहुंचना चीन के लिए अब बहुत आसान हो जाएगा, जहां से वह भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। इसके साथ ही यहां मिलने वाले मीठे पानी पर भी चीन का पूरा कब्जा हो जाएगा। चीन चाहता है कि भारत को मीठा पानी भी न मिले और उसे रणनीतिक रूप से यहां घेर भी दिया जाए। यदि चीन यहां अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाता है, तो वह सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकता है।  Edited by: Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, सेना को 'शूट फर्स्ट' के आदेश, Donald Trump को डेनमार्क का जवाब- पहले गोली मारेंगे, फिर बात करेंगे

ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, सेना को 'शूट फर्स्ट' के आदेश, Donald Trump को डेनमार्क का जवाब- पहले गोली मारेंगे, फिर बात करेंगेडेनमार्क ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यदि कोई विदेशी शक्ति उनके क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास करती है, तो सशस्त्र बलों को सीधे गोलीबारी करने की इजाजत है। मंत्रालय के अनुसार, हमले की स्थिति में सैनिकों को जवाबी कार्रवाई के लिए अपने वरिष्ठ कमांडरों के निर्देशों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Cashless Treatment Scheme : क्या है सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, कितने दिनों तक मिलेगा लाभ, किन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभ

Cashless Treatment Scheme : क्या है सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, कितने दिनों तक मिलेगा लाभ, किन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभwhat is Cashless Treatment Scheme : तमाम नियम और कायदों के बाद भी देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें करीब 1.8 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। किसी की जान समय पर इलाज न मिलने के कारण जाती है। अगर समय पर उन्हें इलाज मिल जाए तो उनकी जिंदगी बच जाती। कई बार पैसों को लेकर भी परेशानी आती है।

US कांग्रेस में 500% टैरिफ बिल पर क्या बोली मोदी सरकार

US कांग्रेस में 500% टैरिफ बिल पर क्या बोली मोदी सरकारUS Tariff Bill : अमेरिकी कांग्रेस में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले प्रस्तावित बिल को लेकर मोदी सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस बिल के बारे में पूरी तरह अवगत है और विकासक्रमों पर करीब से नजर रख रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है, जिसका असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ सकता है।

IPAC: कैसे काम करता है ममता बनर्जी का सीक्रेट वेपन, जिसे छूने पहुंची ED तो अमित शाह पर भड़की दीदी!

IPAC: कैसे काम करता है ममता बनर्जी का सीक्रेट वेपन, जिसे छूने पहुंची ED तो अमित शाह पर भड़की दीदी!पश्चिम बंगाल की राजनीति में IPAC इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे शक्तिशाली गुप्त हथियार माना जाता है। प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित यह राजनीतिक रणनीति फर्म 2019 से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ जुड़ी हुई है और पार्टी की बड़ी चुनावी जीतों—2021 के विधानसभा तथा 2024 के लोकसभा चुनावों—में इसकी निर्णायक भूमिका रही है।

मुफ्त इलाज से लेकर फ्री हेलमेट तक 2026 से ये 5 बड़े नियम सड़क पर आपके सफर को बनाएंगे आसान

मुफ्त इलाज से लेकर फ्री हेलमेट तक 2026 से ये 5 बड़े नियम सड़क पर आपके सफर को बनाएंगे आसानदेश में सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। ये नियम ट्रक से लेकर कार और बाइक तक हैं। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में।

और भी वीडियो देखें

Shaksgam Valley : शक्सगाम वैली विवाद क्या है, चीन के साथ भारत ने Pakistan को भी लगाई लताड़

Shaksgam Valley : शक्सगाम वैली विवाद क्या है, चीन के साथ भारत ने Pakistan को भी लगाई लताड़भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley)भारत का संप्रभु हिस्सा है। भारत की शक्सगाम वैली में चीन ने अवैध निर्माण के जरिए तनाव को बढ़ा दिया है। चीन ने शक्सगाम से चीन-पाकिस्तान-इकोनॉमिक कोरिडोर को ग्वादर पोर्ट तक जोड़ने का प्रयास किया है। इससे चीन की ही नही, बल्कि पाकिस्तान की भी भारत पर रणनीतिक बढ़त काफी मजबूत हो जाएगी। भारत ने चीन की इस हरकत का कड़ा प्रतिरोध किया है।

Shaksgam Valley : शक्सगाम वैली पर मोदी सरकार ने चीन-पाकिस्तान को दिखाई आंखें, हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित

Shaksgam Valley : शक्सगाम वैली पर मोदी सरकार ने चीन-पाकिस्तान को दिखाई आंखें, हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षितShaksgam Valley News : भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि शाक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley)भारत का संप्रभु हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने 1963 के चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौते' को अवैध और अमान्य बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) पर भी अपना विरोध दोहराया, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है।

यूएन अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के हटने के बावजूद अपना दायित्व निभाने के लिए प्रतिबद्ध

यूएन अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के हटने के बावजूद अपना दायित्व निभाने के लिए प्रतिबद्धUnited States : शीर्षतम यूएन अधिकारी एंतोनियो गुटेरेश ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र की अनेक संस्थाओं व निकायों से अपनी भागेदारी वापिस लिए जाने के निर्णय पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि यूएन प्रणाली अपने सभी तयशुदा अधिदेशों (Mandates) के दायित्व का निर्वहन करती रहेगी।

ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, सेना को 'शूट फर्स्ट' के आदेश, Donald Trump को डेनमार्क का जवाब- पहले गोली मारेंगे, फिर बात करेंगे

ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, सेना को 'शूट फर्स्ट' के आदेश, Donald Trump को डेनमार्क का जवाब- पहले गोली मारेंगे, फिर बात करेंगेडेनमार्क ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यदि कोई विदेशी शक्ति उनके क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास करती है, तो सशस्त्र बलों को सीधे गोलीबारी करने की इजाजत है। मंत्रालय के अनुसार, हमले की स्थिति में सैनिकों को जवाबी कार्रवाई के लिए अपने वरिष्ठ कमांडरों के निर्देशों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अंकिता भंडारी केस की होगी CBI जांच, CM पुष्कर सिंह धामी ने की सिफारिश

अंकिता भंडारी केस की होगी CBI जांच, CM पुष्कर सिंह धामी ने की सिफारिशउत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच कराए जाने का फैसला लिया है। धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com