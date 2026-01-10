रोहिणी आचार्य का तेजस्वी यादव पर तंज, अपनों ने तहस नहस की बड़ी विरासत
Rohini Acharya news in hindi : लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने शनिवार को नाम लिए बिना अपने भाई तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अपनों ने तहस नहस की बड़ी विरासत।
रोहिणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई 'बड़ी विरासत' को तहस - नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, 'अपने' और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी 'नए बने अपने' ही काफी होते हैं।
उन्होंने कहा कि हैरानी तो तब होती है, जब 'जिसकी' वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता हैळ, उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आ कर मिटाने और हटाने पर 'अपने' ही आमादा हो जाते हैं।
रोहिणी ने आगे कहा कि जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है .. तब 'विनाशक' ही आंख, नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है।
गौरतलब है कि बिहार चुनाव में करारी हार के बाद से ही लालू परिवार में बवाल मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य भी नवंबर 2025 में खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर चुकी है।
परिवार छोड़कर जाते समय जब रोहिणी से पत्रकारों ने इस संबंध सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सवाल संजय, रमीज और तेजस्वी से जाकर पूछिए। उन्होंने कहा कि जब संजय और रमीज का नाम लिया जाएगा, तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आपको बदनाम किया जाएगा। आपको गाली दिलवाया जाएगा। आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta