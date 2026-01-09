शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Pushkar Singh Dhami attended a workshop of Disaster Management Department on cold wave
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :देहरादून , शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (16:37 IST)

शीतलहर पर आपदा प्रबंधन विभाग की वर्कशॉप में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी

Pushkar Singh Dhami attended a workshop of Disaster Management Department on cold wave
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शीतलहर प्रबंधन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित होकर मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विषय विशेषज्ञों के विचारों को सुना एवं देवतुल्य जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आपदा मित्रों को भी सम्मानित किया। 
धामी ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्तराखंड आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। इसी के दृष्टिगत हमारी सरकार का सतत प्रयास रहा है कि आपदा जोखिमों को न्यूनतम किया जाए और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसी दिशा में मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन तंत्र और जिला प्रशासन के समन्वय से अर्ली वार्निंग सिस्टम को सशक्त किया गया है, ताकि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा कि शीतकाल के दौरान शीतलहर, हिमस्खलन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी सरकार पूरी तैयारी और सजगता के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास तत्परता और त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्तराखंड को अधिक सुरक्षित बनाना है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IPAC ऑफिस पर ED की रेड से गर्माई पश्चिम बंगाल की सियासत, फाइल उठा ले गईं ममता बनर्जी, अब किया विरोध मार्च का ऐलान

IPAC ऑफिस पर ED की रेड से गर्माई पश्चिम बंगाल की सियासत, फाइल उठा ले गईं ममता बनर्जी, अब किया विरोध मार्च का ऐलानपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को राजनीतिक परामर्श कंपनी ‘आई-पैक’ (IPAC) के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के खिलाफ शुक्रवार को यहां विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी। ‘आई-पैक’ का काम तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श प्रदान करने के अलावा उसके आईटी और मीडिया संचालन का भी प्रबंधन करना है।

Turkman Gate : अफवाह, पत्थरबाजी और साजिश, तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले खुलासे

Turkman Gate : अफवाह, पत्थरबाजी और साजिश, तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले खुलासेदिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के कथित विध्वंस की अफवाहों का खंडन करने के लिए अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की लेकिन उसे हवा देने में कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रसारित भ्रामक दृश्य संदेशों ने तनाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में इस मस्जिद के पास मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई थी।

E-Passport भारत में लॉन्च, कौन कर सकता है एप्लाई, कितनी है फीस, कैसे होती है प्रोसेस, किन डॉक्टूमेंट्‍स की जरूरत, क्या है फायदा, सारे सवालों के जवाब

E-Passport भारत में लॉन्च, कौन कर सकता है एप्लाई, कितनी है फीस, कैसे होती है प्रोसेस, किन डॉक्टूमेंट्‍स की जरूरत, क्या है फायदा, सारे सवालों के जवाबhow to apply e passport know rules charges भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा 2.0 के तहत ई-पासपोर्ट लॉन्च किए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले स्मार्ट पासपोर्ट यात्रा सुरक्षा को मजबूत करेंगे और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाएंगे। इनमें डिजिटल फोटो, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक जानकारी होगी। इससे धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।

नहीं जानते कब वह रेप कर दे, तो क्या सभी पुरुषों को जेल में डाल दें

नहीं जानते कब वह रेप कर दे, तो क्या सभी पुरुषों को जेल में डाल देंआवारा कुत्तों के मामले में supreme court की टिप्पणी पर एक्ट्रेस राम्या के बयान से बवाल

ट्रंप की ग्रीनलैंड 'कब्जे' की धमकी से NATO में हड़कंप: क्या टूटने की कगार पर है सैन्य गठबंधन?

ट्रंप की ग्रीनलैंड 'कब्जे' की धमकी से NATO में हड़कंप: क्या टूटने की कगार पर है सैन्य गठबंधन?अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने की नई धमकियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन 'नाटो' (NATO) के भीतर एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ग्रीनलैंड को अपनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता' मानते हैं और इसके लिए सैन्य विकल्प समेत सभी रास्ते खुले हैं।

और भी वीडियो देखें

ED IPAC मामले में भाजपा का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ

ED IPAC मामले में भाजपा का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआBJP attacks TMC : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के दौराम ममता बनर्जी द्वारा किए गए हस्तक्षेप पर वरिेष्‍ठ भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि कल बंगाल में जो हुआ, वह आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा काम न सिर्फ अनैतिक, गैर-जिम्मेदार और असंवैधानिक है, बल्कि उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है।

मुफ्त इलाज से लेकर फ्री हेलमेट तक 2026 से ये 5 बड़े नियम सड़क पर आपके सफर को बनाएंगे आसान

मुफ्त इलाज से लेकर फ्री हेलमेट तक 2026 से ये 5 बड़े नियम सड़क पर आपके सफर को बनाएंगे आसानदेश में सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। ये नियम ट्रक से लेकर कार और बाइक तक हैं। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में।

अमेरिकी मंत्री का दावा- ट्रेड डील तैयार थी.. PM मोदी ने नहीं किया ट्रंप को फोन

अमेरिकी मंत्री का दावा- ट्रेड डील तैयार थी.. PM मोदी ने नहीं किया ट्रंप को फोनIndia-America Trade Deal : अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। अमेरिका और भारत के बीच अब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से भारत को 50 फीसदी तक अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। लुटनिक के मुताबिक अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि भारत के साथ समझौता बाकी देशों से पहले हो जाएगा।

मर्द की मानसिकता ने पेंटिंग को भी नहीं छोड़ा, ग्‍वालियर में कलाकृतियों के साथ भी कर डाला दुष्‍कर्म

मर्द की मानसिकता ने पेंटिंग को भी नहीं छोड़ा, ग्‍वालियर में कलाकृतियों के साथ भी कर डाला दुष्‍कर्ममध्‍यप्रदेश के ग्‍वालियर में ‘मर्द की मानसिकता’ से जुड़ा एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। आमतौर पर अपराधी महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्‍कर्म की घटनाओं को अंजाम देते हैं— लेकिन ग्‍वालियर में जो हुआ उससे पुरुष की मानसिकता पर शर्म आ जाएगी।

LIVE: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सवाल, ED सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों?

LIVE: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सवाल, ED सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों?Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्‍चिम बंगाल में ईडी के छापों पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन। ईडी रेड मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई टली। पल पल की जानकारी...

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com