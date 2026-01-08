गुरुवार, 8 जनवरी 2026
  CM Dhami meets Ankita Bhandari's parents, assures justice
देहरादून , गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (16:26 IST)

CM पुष्‍कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, कहा- आपके साथ मजबूती से खड़े हैं

Pushkar Singh Dhami
उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता श्रीमती सोनी देवी सीएम धामी से मिले। 
 
इस मौके पर उन्होंने प्रकरण से संबंधित अपने मंतव्य एवं भावनाएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग एवं उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
अमेरिका-रूस के बीच तनाव, वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर US नेवी ने किया कब्जा

अमेरिका-रूस के बीच तनाव, वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर US नेवी ने किया कब्जाअमेरिका ने नॉर्थ सी में एक तेल टैंकर- मरीनरी को जब्त कर दिया है। इस जिस पर रूस का झंडा लगा है। मीडिया खबरों के मुताबक अमेरिका नेवी इस तेल टैंकर का पिछले दो हफ्तों से पीछा कर रही थी। इस दौरान मॉस्को ने नेवी तैनात करके जहाज की सुरक्षा करने की कोशिश की थी। अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमान ने एक्स पर एक बयान जारी कर इस ऑपरेशन की पुष्टि की।

सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर नए फैसले के क्या हैं मायने

सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर नए फैसले के क्या हैं मायनेWhat Supreme Courts Latest Verdicts On Reservation News : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी का निर्धारित कटऑफ अंक हासिल कर लेते हैं तो वे सामान्य वर्ग की सीटों पर नियुक्ति के हकदार होंगे। यह बड़ा फैसला जस्टिस दीपांकर दत्त एवं जस्टिस ऑगस्टिन जी. मसीह की पीठ ने सुनाया।

Delhi Riots : कोर्ट ने 4 आरोपियों की रिहाई के दिए आदेश, उमर और शरजील को नहीं मिली जमानत

Delhi Riots : कोर्ट ने 4 आरोपियों की रिहाई के दिए आदेश, उमर और शरजील को नहीं मिली जमानत2020 Delhi Riots Case : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद शर्तें पूरी करने वाले 4 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दो-दो लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर उनकी रिहाई के आदेश जारी किए। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया था।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Aadhaar PVC कार्ड बनवाना हुआ महंगा, जानिए अब कितना देना होगा चार्ज?

Aadhaar PVC कार्ड बनवाना हुआ महंगा, जानिए अब कितना देना होगा चार्ज?Aadhaar PVC Card Making Charge : नए साल की शुरुआत में आम लोगों को झटका देते हुए UIDAI ने आधार PVC कार्ड की फीस बढ़ा दी है। अब यह कार्ड बनवाने के लिए आपको 25 रुपए ज्यादा फीस देनी होगी यानी अब आपको 50 रुपए की जगह 75 रुपए फीस चुकानी होगी। नई फीस 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है। UIDAI के मुताबिक, मटेरियल, प्रिंटिंग और सुरक्षित डिलीवरी की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है।

योगी सरकार आयुष्मान अस्पतालों को 30 दिन में कर रही भुगतान, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों के इलाज को दिए गए 4,649 करोड़

योगी सरकार आयुष्मान अस्पतालों को 30 दिन में कर रही भुगतान, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों के इलाज को दिए गए 4,649 करोड़योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले परिवारों के लिए जहां कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया गया है। योजना से जुड़े अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।

हर पीड़ित की समस्या का समाधान, CM योगी का जनता दर्शन, 150 लोगों की समस्याएं सुनी, आर्थिक सहायता के साथ दबंगों पर कार्रवाई के निर्देश

हर पीड़ित की समस्या का समाधान, CM योगी का जनता दर्शन, 150 लोगों की समस्याएं सुनी, आर्थिक सहायता के साथ दबंगों पर कार्रवाई के निर्देशमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार का संकल्प है।

एमपी से बिहार तक कई राज्यों में अदालतों को बम से उड़ाने धमकी

एमपी से बिहार तक कई राज्यों में अदालतों को बम से उड़ाने धमकीBomb Threat in courts: मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा समेत कई राज्यों में गुरुवार को अदालतों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा को देखते हुए तत्काल सभी न्यायालय परिसरों को खाली कराया गया। न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

Ayodhya :हाईटेक हुई राम मंदिर की सुरक्षा, 11 करोड़ की लागत का आधुनिक कंट्रोल रूम तैयार

Ayodhya :हाईटेक हुई राम मंदिर की सुरक्षा, 11 करोड़ की लागत का आधुनिक कंट्रोल रूम तैयारराम मंदिर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ठीक बाहर पुलिस विभाग की 12 हजार वर्गफुट भूमि पर एक आधुनिक प्रशासनिक भवन और कंट्रोल रूम का निर्माण पूरा हो चुका है। यह भवन 1128.75 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट को गृह विभाग द्वारा संचालित किया गया है।

73 साल के BJP विधायक देवेंद्र जैन ने 30 साल के महाआर्यमन सिंधिया के छुए पैर, वीडियो वायरल

73 साल के BJP विधायक देवेंद्र जैन ने 30 साल के महाआर्यमन सिंधिया के छुए पैर, वीडियो वायरलमध्यप्रदेश की सियासत में महाराज के नाम से पहचाने वाले ज्योतिरादित्य सि्ंधिया के समर्थक अपने आका को खुश करने का कोई मौका नही्ं छोड़ते है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र शिवपुरी से आने वाले भाजपा विधायक देवेंद्र जैन ने तो चाटुकारिता की सभी सीमाएं तोड़ दी है। भाजपा के सीनियर नेता देंवेंद्र जैन ने 5 जनवरी को अपने 73 वें जन्मदिन समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का मंच पर ही पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिससे जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
