शनिवार, 10 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
वॉशिंगटन/तेहरान , शनिवार, 10 जनवरी 2026 (10:42 IST)

ईरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रंप की धमकी पर क्या बोले खामेनेई?

khamenei and trump
Iran Protest News : ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में पिछले 13 दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोली लगने से ईरान में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हु्ई है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर अलातुल्लाह खामेनेई भी इसका जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ALSO READ: ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन, क्या अमेरिका के साथ इजराइल भी करेगा आक्रमण?
 
ईरान की सड़कों पर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खामेनेई सरकार ने पूरे ईरान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। वहां के एयरस्पेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईरान में पिछले कई दिनों से इंटरनेट भी बंद है।
 
तेहरान में ट्रंप स्ट्रीट : अमेरिकी राष्‍ट्रपति द्वारा मिले समर्थन से प्रदर्शनकारी उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान में एक सड़क का नाम ट्रंप स्ट्रीट रख दिया है। ALSO READ: ट्रंप ने बताया, वेनेजुएला का कितना तेल बेचेगा अमेरिका, किन लोगों को होगा फायदा
 
क्या बोले ट्रंप : इस बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कभी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी युद्ध नहीं होगा लेकिन हम ऐसी जगह वार करेंगे, जहां बहुत ज्यादा दर्द होगा। अमेरिकी राष्‍ट्रपति कई बार ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। उनका कहना है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो हम भी हमला कर देंगे। 
 
खामेनेई ने दिया जवाब : इस पर खामेनेई ने सोशल मीडिया पर पलटवार अमेरिका ने ईरान को गलत आंका। वह पहले भी फेल हुआ इस बार भी होगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के इशारे पर ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने टीवी पर दिए अपने संदेश में कहा कि किसी दूसरे देश के राष्‍ट्रपति को खुश करने के लिए प्रदर्शनकारी अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं।
ईरान में हिंसा से कई देश चिंतित : ईरान के हालात पर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में समेत कई देशों ने चिंता जताई है। इजराइल भी पहले ही साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वह इस कार्रवाई में अमेरिका के साथ होगा। 
