LIVE: बिहार चुनाव में सुपर सनडे, रैलियों और रोड शो से दम दिखाएंगे दिग्गज

Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले आखिरी रविवार है। सभी राजनीतिक दलों ने इस दिन को भुनाने के लिए खास तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गज आज बिहार चुनाव में मतदाताओं को रिझाएंगे। पल पल की जानकारी...
08:42 AM, 2nd Nov
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दोपहर 3 बजे से महिला विश्वकप का फाइनल खेला जाएगा। टीम इंडिया को कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोडिग्ज, दीप्ति शर्मा से काफी उम्मीदें। ALSO READ: पहला ICC खिताब जीतने की ललक में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी जोरदार टक्कर
07:48 AM, 2nd Nov
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के आरा, नवादा और पटना में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। वे आरा और नवारा में जनसभा करेंगे। इसके बाद पटना में उनका रोडशो होगा। फिर वे पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी जाएंगे।
-गृहमंत्री अमित शाह आज देवरिया पूर्व और महुआ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
-बिहार के बेगुसराय और खगड़ियां में राहुल गांधी की चुनावी रैलियां होंगी।
-नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी राज्य में चुनावी रैलियों और रोडशो के माध्यम से मतदाताओं को मनाने का प्रयास करेंगे।
-इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 2 लोगों की मौत