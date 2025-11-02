रविवार, 2 नवंबर 2025
बिहार चुनाव में सुपर सनडे, रैलियों और रोड शो से दम दिखाएंगे दिग्गज

Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले आखिरी रविवार है। सभी राजनीतिक दलों ने इस दिन को भुनाने के लिए खास तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गज आज बिहार चुनाव में मतदाताओं को रिझाएंगे। पल पल की जानकारी...

08:42 AM, 2nd Nov
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दोपहर 3 बजे से महिला विश्वकप का फाइनल खेला जाएगा। टीम इंडिया को कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोडिग्ज, दीप्ति शर्मा से काफी उम्मीदें।  ALSO READ: पहला ICC खिताब जीतने की ललक में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी जोरदार टक्कर

07:48 AM, 2nd Nov
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के आरा, नवादा और पटना में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। वे आरा और नवारा में जनसभा करेंगे। इसके बाद पटना में उनका रोडशो होगा। फिर वे पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी जाएंगे।
-गृहमंत्री अमित शाह आज देवरिया पूर्व और महुआ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
-बिहार के बेगुसराय और खगड़ियां में राहुल गांधी की चुनावी रैलियां होंगी।
-नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी राज्य में चुनावी रैलियों और रोडशो के माध्यम से मतदाताओं को मनाने का प्रयास करेंगे।

07:48 AM, 2nd Nov
-मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में पुलिस ने जदयू नेता अनंतसिह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ALSO READ: LIVE: बिहार चुनाव में सुपर सनडे, रैलियों और रोड शो से दम दिखाएंगे दिग्गज
-इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 2 लोगों की मौत 
उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तान

ISRO रचेगा नया इतिहास, लांच करेगा सबसे भारी उपग्रह, प्रक्षेपण को है तैयार

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

बिहार: क्या वाकई भारी पड़ेगा पलायन का मुद्दा

बिहार: क्या वाकई भारी पड़ेगा पलायन का मुद्दाबिहार विधानसभा चुनाव के बीच छठ महापर्व के मौके पर घर लौट रहे और फिर यहां से वापस जाने वाले लोगों की परेशानियों ने एक बार फिर पलायन का सच उजागर किया है। गुजरात का उधना रेलवे स्टेशन हो या देश के किसी भी हिस्से से बिहार आने वाली रेलगाड़ियों-बसों में जगह लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें हों, इन्होंने एक बार फिर कोरोना काल की याद ताजा कर दी।

LIVE: बिहार चुनाव में सुपर सनडे, रैलियों और रोड शो से दम दिखाएंगे दिग्गज

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असर

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असरअब एक बार फिर सोने के भाव बढ़ने की आशंका है। चीन द्वारा गोल्ड पर मिलने वाली एक छूट को खत्म किए जाने के बाद से अब आशंका जताई जा रही है कि सोने में महंगाई का करंट लग सकता है।

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

2000 ड्रोन से अभ्युदय मप्र की झलक, 15 मिनट के शो में गौरवशाली विरासत, संस्कृति और विकास की यात्रा का जीवंत प्रदर्शन

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

