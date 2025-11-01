आंध्रप्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों मची भगदड़? कुछ प्रमुख कारण आए सामने

Stampede at Venkateswara Swamy Temple: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ में करीब 10 लोगों की मौत हो गई। इस भगदड़ के पीछे कई तरह की लापरवाहियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि एकादशी के होने के कारण मंदिर में क्षमता से अधिक श्रद्धालु पहुंच गए थे। इस मंदिर को पूर्व का तिरुपति कहा जाता है।

दरअसल, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ की मुख्य वजह श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़भाड़ थी, जो विशेष रूप से एकादशी के शुभ अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी थी। एकादशी और कार्तिक मास के कारण श्रद्धालुओं की संख्या मंदिर की क्षमता से कहीं ज्यादा (20-25 हजार तक) हो गई थी। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू ने दुख व्यक्त किया है।