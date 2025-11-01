शनिवार, 1 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
श्रीकाकुलम , शनिवार, 1 नवंबर 2025 (13:42 IST)

आंध्रप्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 की मौत

Andhra Pradesh Stampede : आंध्रप्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के काशी बुग्गा में स्थित कटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी। घायलों को नजदिकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इसे बेहद दुखद घटना बताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पहुंची थी। इस दौरान भगदड़ मच गई और कई लोगों की मौत हो गई। 
 
बताया जा रहा है कि मंदिर के प्रवेश द्वार के बाद भगदड़ से हड़कंप मच गया। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
