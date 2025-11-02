रविवार, 2 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. BJP MP Manoj Tiwari Road Show in Buxar
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बक्सर , रविवार, 2 नवंबर 2025 (11:23 IST)

मनोज तिवारी के रोडशो में बवाल, राजद कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद पर किया हमला

manoj tiwari
Manoj Tiwari Road Show : बिहार के बक्सर में भोजपुरी स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान शनिवार को बवाल हो गया। मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों पर डुमरांव में रोड शो के दौरान हमला करने का आरोप लगाया।
 
तिवारी ने कहा कि हमने डुमरांव, बक्सर में रोड शो किया और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि कैसे राजद समर्थकों ने हमारे कार्यक्रम में घुसपैठ की। राजद समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पहले हमें हूट किया गया, फिर किसी ने हमारी गाड़ी पर राजद का झंडा लगाने की कोशिश की। जब हमने इसका विरोध किया, तो उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।
 
उन्होंने कहा कि मोकामा जैसी घटना दोबारा न हो, इसलिए हमने अपने ड्राइवरों को गाड़ियां तेजी से निकालने का निर्देश दिया। लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ियों पर डंडों से हमला किया, जिससे हमें वहां से भागना पड़ा।
 
भाजपा सांसद ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसा व्यवहार कैसा है? यह एक खुला अपराध है। हार के डर से राजद वाले ऐसा कृत्य करेंगे यह मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं। उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकारकरीब 19 वर्ष अलग-अलग राजनीति करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करीब तीन माह पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी की शिक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक मंच पर आए थे। अब वे एक बार फिर साथ आए हैं। इस बार मतदाता सूची की गड़बड़ी के मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए हैं।

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफरचुनाव आयोग ने बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को पटना के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के तबादले और तीन अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इस हिंसा में गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी।

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तान

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तानBagram Airbase News: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कुछ समय पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यात्रा के दौरान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। इस बीच, सोशल मीडिया और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से चल रही है कि अफगानिस्तान ने अपना बगराम एयरबेस भारत को सौंप दिया है।

ISRO रचेगा नया इतिहास, लांच करेगा सबसे भारी उपग्रह, प्रक्षेपण को है तैयार

ISRO रचेगा नया इतिहास, लांच करेगा सबसे भारी उपग्रह, प्रक्षेपण को है तैयारIndian Space Agency ISRO News : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 4410 किलो वजनी उपग्रह CMS-03 को लांच करेगा। यह भारत से लांच होने वाला इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह की उल्‍टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसे इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलएमवी3 के जरिए कल यानी 2 नवंबर को लांच किया जाएगा।

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?Mokama Murder case : राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर शनिवार को कहा कि दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है?

और भी वीडियो देखें

Mokama Election : गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई अनंत सिंह की पोस्ट, बताया कौन लड़ेगा चुनाव?

Mokama Election : गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई अनंत सिंह की पोस्ट, बताया कौन लड़ेगा चुनाव?Mokama Election : दुलारचंद यादव मर्डर केस में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तार के बाद मोकामा में सियासी भूचाल आ गया। इस बीच अनंत सिंह की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें उन्होंने कहा कि मोकामा का चुनाव अब जनता लड़ेगी।

दुलारचंद मर्डर केस : आधी रात को बाढ़ से अनंतसिंह अरेस्ट, मुश्किल में मोकामा से जदयू प्रत्याशी

दुलारचंद मर्डर केस : आधी रात को बाढ़ से अनंतसिंह अरेस्ट, मुश्किल में मोकामा से जदयू प्रत्याशीAnant Singh Arrest news : बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में पुलिस ने जदयू नेता अनंतसिह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें देर रात पटना लाया गया और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बिहार: क्या वाकई भारी पड़ेगा पलायन का मुद्दा

बिहार: क्या वाकई भारी पड़ेगा पलायन का मुद्दाबिहार विधानसभा चुनाव के बीच छठ महापर्व के मौके पर घर लौट रहे और फिर यहां से वापस जाने वाले लोगों की परेशानियों ने एक बार फिर पलायन का सच उजागर किया है। गुजरात का उधना रेलवे स्टेशन हो या देश के किसी भी हिस्से से बिहार आने वाली रेलगाड़ियों-बसों में जगह लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें हों, इन्होंने एक बार फिर कोरोना काल की याद ताजा कर दी।

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफरचुनाव आयोग ने बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को पटना के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के तबादले और तीन अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इस हिंसा में गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी।

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?Mokama Murder case : राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर शनिवार को कहा कि दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com