मनोज तिवारी के रोडशो में बवाल, राजद कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद पर किया हमला
Manoj Tiwari Road Show : बिहार के बक्सर में भोजपुरी स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान शनिवार को बवाल हो गया। मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों पर डुमरांव में रोड शो के दौरान हमला करने का आरोप लगाया।
तिवारी ने कहा कि हमने डुमरांव, बक्सर में रोड शो किया और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि कैसे राजद समर्थकों ने हमारे कार्यक्रम में घुसपैठ की। राजद समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पहले हमें हूट किया गया, फिर किसी ने हमारी गाड़ी पर राजद का झंडा लगाने की कोशिश की। जब हमने इसका विरोध किया, तो उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि मोकामा जैसी घटना दोबारा न हो, इसलिए हमने अपने ड्राइवरों को गाड़ियां तेजी से निकालने का निर्देश दिया। लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ियों पर डंडों से हमला किया, जिससे हमें वहां से भागना पड़ा।
भाजपा सांसद ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसा व्यवहार कैसा है? यह एक खुला अपराध है। हार के डर से राजद वाले ऐसा कृत्य करेंगे यह मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं। उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
edited by : Nrapendra Gupta