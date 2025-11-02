रविवार, 2 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. rahul gandhi jumps in pond, catch fish
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बेगुसराय , रविवार, 2 नवंबर 2025 (14:50 IST)

राहुल गांधी ने बेगूसराय के तालाब में लगाई छलांग, पकड़ी मछली

rahul gandhi
Rahul Gandhi in Bihar : लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में छलांग लगाई और मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में भाग लिया। ALSO READ: राहुल गांधी बोले, 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा, बताया रील बनाने को क्यों कहते हैं मोदी
 
कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि राहल गांधी ने बेगूसराय में मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरा साथियों से बात कर उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर भी चर्चा की। उन्होंने यहां एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। 
 
पोस्ट में कहा गया है कि महागठबंधन ने वादा किया है कि मछुआरा परिवारों को लीन पीरियड (प्रतिबंधित अवधि, 3 माह) के दौरान प्रति परिवार 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मत्स्य पालन बीमा योजना और बाजार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, प्रत्येक प्रखंड में मछली बाजार, ट्रेनिंग सेंटर और अनुदान योजनाएं शुरू की जाएंगी। सुसंगत जलाशय नीति के अंतर्गत नदियों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जाएगा और आवंटन में परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस अवसर पर VIP प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और अन्य भी मौजूद रहे।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकारकरीब 19 वर्ष अलग-अलग राजनीति करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करीब तीन माह पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी की शिक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक मंच पर आए थे। अब वे एक बार फिर साथ आए हैं। इस बार मतदाता सूची की गड़बड़ी के मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए हैं।

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफरचुनाव आयोग ने बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को पटना के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के तबादले और तीन अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इस हिंसा में गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी।

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तान

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तानBagram Airbase News: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कुछ समय पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यात्रा के दौरान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। इस बीच, सोशल मीडिया और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से चल रही है कि अफगानिस्तान ने अपना बगराम एयरबेस भारत को सौंप दिया है।

ISRO रचेगा नया इतिहास, लांच करेगा सबसे भारी उपग्रह, प्रक्षेपण को है तैयार

ISRO रचेगा नया इतिहास, लांच करेगा सबसे भारी उपग्रह, प्रक्षेपण को है तैयारIndian Space Agency ISRO News : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 4410 किलो वजनी उपग्रह CMS-03 को लांच करेगा। यह भारत से लांच होने वाला इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह की उल्‍टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसे इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलएमवी3 के जरिए कल यानी 2 नवंबर को लांच किया जाएगा।

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?Mokama Murder case : राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर शनिवार को कहा कि दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है?

और भी वीडियो देखें

आरा में पीएम मोदी बोले, राजद ने कनपटी पर कट्‍टा रखकर अपनी बात मनवाई

आरा में पीएम मोदी बोले, राजद ने कनपटी पर कट्‍टा रखकर अपनी बात मनवाईPM Modi Arrah rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद में भारी झगड़ा है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव मुख्‍यमंत्री उम्मीदवार हो। राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जंगलराज तक कई मुद्दों पर कांग्रेस और राजद निशाने पर लिया।

अमित शाह ने जंगलराज से बचाने के लिए वोट मांगा, बताया किसने किया बिहार का विकास?

अमित शाह ने जंगलराज से बचाने के लिए वोट मांगा, बताया किसने किया बिहार का विकास?Amit Shah election rally Bihar : केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि बिहार का विकास किसने किया?

बिहार में पकौड़ा पॉलिटिक्स : चुनाव प्रचार कर रहे मोदी के मंत्री नित्यानंद राय ने तले पकौड़े

बिहार में पकौड़ा पॉलिटिक्स : चुनाव प्रचार कर रहे मोदी के मंत्री नित्यानंद राय ने तले पकौड़ेBihar Pakoda Politics : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पकौड़े तलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मनोज तिवारी के रोडशो में बवाल, राजद कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद पर किया हमला

मनोज तिवारी के रोडशो में बवाल, राजद कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद पर किया हमलाManoj Tiwari Road Show : बिहार के बक्सर में भोजपुरी स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान बवाल हो गया। मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों पर डुमरांव में रोड शो के दौरान हमला करने का आरोप लगाया।

Mokama Election : गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई अनंत सिंह की पोस्ट, बताया कौन लड़ेगा चुनाव?

Mokama Election : गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई अनंत सिंह की पोस्ट, बताया कौन लड़ेगा चुनाव?Mokama Election : दुलारचंद यादव मर्डर केस में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तार के बाद मोकामा में सियासी भूचाल आ गया। इस बीच अनंत सिंह की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें उन्होंने कहा कि मोकामा का चुनाव अब जनता लड़ेगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com