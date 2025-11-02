राहुल गांधी ने बेगूसराय के तालाब में लगाई छलांग, पकड़ी मछली

कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि राहल गांधी ने बेगूसराय में मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरा साथियों से बात कर उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर भी चर्चा की। उन्होंने यहां एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया।

पोस्ट में कहा गया है कि महागठबंधन ने वादा किया है कि मछुआरा परिवारों को लीन पीरियड (प्रतिबंधित अवधि, 3 माह) के दौरान प्रति परिवार 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मत्स्य पालन बीमा योजना और बाजार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, प्रत्येक प्रखंड में मछली बाजार, ट्रेनिंग सेंटर और अनुदान योजनाएं शुरू की जाएंगी। सुसंगत जलाशय नीति के अंतर्गत नदियों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जाएगा और आवंटन में परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस अवसर पर VIP प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और अन्य भी मौजूद रहे।

edited by : Nrapendra Gupta