सोमवार, 3 नवंबर 2025
  4. Telangana bus-truck accident Survivors tell horrific tales of death
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 3 नवंबर 2025 (15:33 IST)

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजा

Telangana bus-truck accident: Survivors tell horrific tales of death
तेलंगाना में जिसने भी मौत का खौफनाक मंजर देखा उसका दिल दहल उठा। चारों तरफ लाशों का मंजर था। जो लोग बच गए वो हादसे की भयावहता देखकर इतना डर गए कि नजारा देखकर कांप उठे।

बता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में सोमवार को बजरी से लदे एक ट्रक और एक यात्री बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया। दरअसल, जो लोग इस भयावह हादसे में बच गए उन्‍होंने इसकी खौफनाक कहानी सुनाई है। उन्‍होंने बताया कि ऐसा भयावह मंजर उन्‍होंने कभी नहीं देखा। बता दें कि इस हादसे में 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।

बचे लोगों ने सुनाई आपबीती : हादसा इतना भयानक था कि बस का आधा हिस्सा बजरी से भर गया और कई यात्री अंदर फंस गए थे। एक जीवित यात्री ने बताया कि वह बस में सो रहा था और जोरदार टक्कर के बाद खुद को बजरी में दबा पाया। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस का आधा हिस्सा बजरी से भर गया, जिससे यात्री अंदर ही फंस गए।

जीवित बचे एक यात्री ने मीडिया को बताया, "ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था। कई लोग बजरी के नीचे दब गए। मैं बस के बाईं ओर, कंडक्टर से तीन पंक्तियां पीछे बैठा था। हम तो किसी तरह खिड़की खोलकर बाहर निकल गए, लेकिन बस चालक के पीछे की सीटों पर बैठे लोग नहीं निकल पाए और उनमें से अधिकतर की मौत हो गई"

उन्होंने बताया कि वह एक खिड़की खोलकर बाहर आए और उनके पीछे छह और लोगों ने भी इसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में एक अन्य व्यक्ति ने फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए खिड़की के शीशे तोड़े। यह दुर्घटना रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला क्षेत्र में हुई। चेवेल्ला के सरकारी अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि दुर्घटना के शिकार कई लोगों की हड्डियां टूट गई हैं और उनके चेहरे, पेट और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है और उन्हें आगे के इलाज के लिए हैदराबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया है।

दुर्घटना के बाद टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में साफ दिखा कि बस का आधा हिस्सा बजरी से भरा हुआ था। बचाव अधिकारियों को बस का मलबा हटाने और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए खुदाई मशीनों (जेसीबी) का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान, बचाव कार्य में जुटे एक पुलिस अधिकारी (चेवेल्ला निरीक्षक श्रीधर) के पैर पर खुदाई मशीन चढ़ जाने से उन्हें मामूली चोटें भी आईं। पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं।
Edited By: Navin Rangiyal
ISRO ने रचा इतिहास, लांच किया सबसे भारी उपग्रह, भारतीय सेना को मिली नई ताकत

ISRO ने रचा इतिहास, लांच किया सबसे भारी उपग्रह, भारतीय सेना को मिली नई ताकतIndian Space Agency ISRO News : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) ने नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 4410 किलो वजनी उपग्रह CMS-03 को लांच किया है। यह भारत से लांच होने वाला इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलएमवी3 के जरिए आज लांच किया गया।

नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्ट

नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्टNovember Bank Holidays : नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती समेत कई त्योहार आ रहे हैं। इन त्योहारों की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंक बंद रहेंगे। छुट्‍टियों की लिस्ट देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपके राज्य में बैंक कब बंद रहेंगे।

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असर

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असरअब एक बार फिर सोने के भाव बढ़ने की आशंका है। चीन द्वारा गोल्ड पर मिलने वाली एक छूट को खत्म किए जाने के बाद से अब आशंका जताई जा रही है कि सोने में महंगाई का करंट लग सकता है।

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकारकरीब 19 वर्ष अलग-अलग राजनीति करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करीब तीन माह पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी की शिक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक मंच पर आए थे। अब वे एक बार फिर साथ आए हैं। इस बार मतदाता सूची की गड़बड़ी के मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए हैं।

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तान

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तानBagram Airbase News: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कुछ समय पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यात्रा के दौरान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। इस बीच, सोशल मीडिया और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से चल रही है कि अफगानिस्तान ने अपना बगराम एयरबेस भारत को सौंप दिया है।

प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए संकल्पित है सरकार : योगी आदित्यनाथ

प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए संकल्पित है सरकार : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जनता दर्शन' में प्रदेश के कई जनपदों से आए एक-एक पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी समस्या सुनी, फिर अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में उचित निस्तारण कराएं और पीड़ितों से फीडबैक लें। इस दौरान लगभग 60 से अधिक पीड़ितों ने एक-एक कर अपनी समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। फरियादियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए संकल्पित है।

उत्तराखंड ने सभी क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की : द्रौपदी मुर्मू

उत्तराखंड ने सभी क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की : द्रौपदी मुर्मूPresident Draupadi Murmu in Uttarakhand: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी तीन दिवसीय उत्तराखंड यात्रा के दूसरे दिन विधानसभा के विशेष सत्र में संबोधित किया। उत्तरखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर उन्होंने कहा कि 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए हैं। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की है।

मैन ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति के भाई ने दी थी अपने क्रिकेट करियर की बली,बहन ने यह कहा

मैन ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति के भाई ने दी थी अपने क्रिकेट करियर की बली,बहन ने यह कहाअगर शेफाली वर्मा विकेट नहीं निकालती तो शायद दीप्ति प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी होती बहरहाल इस सफलता के पीछे उनके भाई सुमित शर्मा का योगदान बहुत बड़ा है जिन्होंने खुद 12 साल पहले अपने क्रिकेट करियर की बलि दे दी ताकि दीप्ति आगे बढ़ पाए। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में उन्होंने दीप्ति की ट्रेनिंग करवाई और उसे ज्यादा दूर ना चलना पड़े तो नौकरी भी छोड़ दी।

अमोल मजूमदार: जिसे बोला गया भारत का ‘अगला सचिन’, जिसकी मेहनत ने शेरनियों को दिलाया वर्ल्ड कप, दिल छू लेगी कहानी

अमोल मजूमदार: जिसे बोला गया भारत का ‘अगला सचिन’, जिसकी मेहनत ने शेरनियों को दिलाया वर्ल्ड कप, दिल छू लेगी कहानीकभी किसी ने कहा था, "हर अधूरी कहानी में एक नया किरदार छिपा होता है, जो खुद का सपना नहीं जी पाता, पर दूसरों को उनके सपने तक पहुंचा देता है।” अमोल मजूमदार की कहानी कुछ ऐसी ही है वो खिलाड़ी जिसकी बारी हमेशा कुछ कदम दूर रह गई

डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान कर रहा है अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण, टेस्ट से आ रहे भूकंप

डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान कर रहा है अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण, टेस्ट से आ रहे भूकंपPakistan is conducting nuclear tests: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहा है। इसके चलते भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन भी परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को उनके उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जब कोरिया के वुसान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों को तत्काल परमाणु परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के आदेश दिए थे।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।
