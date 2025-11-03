Latest News Today Live Updates in Hindi : तेलंगाना में बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदेश दिया है कि हादसे में घायल सभी लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। पल पल की जानकारी...
11:17 AM, 3rd Nov
तेलंगाना में बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदेश दिया है कि हादसे में घायल सभी लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए।
09:36 AM, 3rd Nov
अफगानिस्तान में सोमवार तड़के 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिससे देशभर में भारी नुकसान और कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस भूकंप के झटके अफगानिस्तान में काबुल, ईरान में मशहद और पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक महसूस किए गए। यह भूकंप उस क्षेत्र में आया है जहां एक दिन पहले ही कुछ कम तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे। USGS के मुताबिक, इस झटके से भारी जनहानि की आशंका है। अभी तक 7 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हो गए।