तेलंगाना में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, 20 लोगों की मौत, कई घायल

Telangana road accident News : तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेला मंडल में खनापुर गेट के पास रविवार सुबह बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि बस हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत हैदराबाद लाया जाए और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।





खबरों के अनुसार, तेलंगाना में रविवार सुबह बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।





खबरों के मुताबिक, यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। मृतकों में ज्यादातर कॉलेज छात्र बताए जा रहे हैं, जो रविवार की छुट्टी में अपने घर गए थे और सोमवार को कॉलेज लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। जेसीबी की मदद से बस में फंसे यात्रियों को निकाला गया।





मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि बस हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत हैदराबाद लाया जाए और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए।

तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By : Chetan Gour

फोटो सौजन्‍य : सोशल मीडिया