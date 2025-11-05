Super moon : दुनियाभर ने किया सुपरमून का दीदार, 30% ज्यादा चमकीला भी आया नजर

बुधवार की रात दुनियाभर में साल का सबसे बड़ा चांद यानी सुपरमून दिखाई दे रहा है। यह साल का दूसरा सुपरमून है। सुपरमून तब होता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। इस वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है।





आज चांद की चमक भी ज्यादा है और उसका आकार भी। यह 2025 में होने वाले तीन सुपरमून में से दूसरा और इस साल धरती के सबसे करीब का फुलमून है।