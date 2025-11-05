बुधवार, 5 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
न्यूयॉर्क , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (08:39 IST)

ट्रंप को बड़ा झटका, जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर, क्या है भारत से कनेक्शन?

zohran mamdani
Zohran Namdani New York Mayor : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके विरोध के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर चुने गए। उन्होंने ट्रंप के उम्मीदवार एंड्रयू कुओमे को मात दी।
 
ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनें। उन्होंने जोहरान ममदानी यहूदी विरोधी करार दिया था साथ ही न्यूयॉर्क के यहूदियों से उन्हें वोट देने न देने की अपील की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि कोई भी यहूदी व्यक्ति जो जोहरान ममदानी को वोट देगा वह मूर्ख व्यक्ति होगा क्योंकि ममदानी यहूदी विरोधी हैं। ट्रंप ने इस चुनाव में अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की जगह निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो का समर्थन करने की घोषणा की थी।
 
न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेटिक मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने कहा था कि अगर वे निर्वाचित होते हैं तो वे राष्ट्रपति ट्रंप की संघीय निधि में कटौती की धमकियों से नहीं डरेंगे। ट्रंप ने कई मौकों पर न्यूयॉर्क का संघीय बजट रोकने की धमकी दी है।
 
कौन हैं जोहरान ममदानी : 34 साल के जोहरान ममदानी भारतीय-अमेरिकी फिल्ममेकर मीरा नायर और लेखक महमूद मामदानी के बेटे हैं। वे एक समाजवादी नेता हैं और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बन गए हैं। 

कंगना ने भी उठाए थे सवाल : फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी जून 2025 में जोहरान ममदानी के नाम और पहचान पर सवाल उठाते हुए उन पर हिन्दू धर्म को मिटाने की मंशा रखने का भी आरोप लगाया था। कंगना ने एक्स पर लिखा था कि उनकी मां मीरा नायर हमारे देश की महान फिल्ममेकर हैं, पद्मश्री हैं, भारत की मशहूर बेटी हैं। उन्होंने मशहूर लेखक महमूद मामदानी से शादी की जो गुजराती मूल के हैं। बेटे का नाम रखा 'जोहरान ममदानी' जो सुनने में पाकिस्तानी जैसा लगता है, भारतीय नहीं...क्या हुआ उनके हिन्दू खून या पहचान को? और अब वो हिन्दू धर्म को मिटाने पर आमादा हैं? वाह!! हर जगह यही कहानी है।
edited by : Nrapendra Gupta 
DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसानागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दी

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दीनिर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत की, ममता ने कहा- मतदाताओं को धमकाने की कोशिश

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

बिहार चुनाव में जारी है जाति और परिवारवाद का पुराना खेल

बिहार चुनाव में जारी है जाति और परिवारवाद का पुराना खेलबिहार विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में जोर आजमाइश करने उतर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी दलों के दिग्गज नेताओं का दौरा लगातार जारी है। कोई कोर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा तो कोई दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की जुगत में है। यूं तो सभी पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों को पाक-साफ बता कर उन्हें विजयी बनाने की अपील कर रहीं, लेकिन किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों पर नजर डाली जाए तो यह साफ दिख रहा कि जातिवाद, परिवारवाद और दागियों से किसी भी राजनीतिक दल का मोहभंग नहीं हो रहा।

LIVE: बिहार में पहले चरण का मतदान कल, अब दिग्गजों की दूसरे चरण की 122 सीटों पर नजर

LIVE: बिहार में पहले चरण का मतदान कल, अब दिग्गजों की दूसरे चरण की 122 सीटों पर नजरLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर प्रचार का शोर थम गया है। यहां गुरुवार को मतदान होना है। आज से सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। पल पल की जानकारी...

Bihar Elections : बिहार चुनाव में राहुल गांधी के बयान से बवाल, बोले- सेना 10% लोगों के कंट्रोल में, BJP ने क्या कहा

Bihar Elections : बिहार चुनाव में राहुल गांधी के बयान से बवाल, बोले- सेना 10% लोगों के कंट्रोल में, BJP ने क्या कहाRahul Gandhi News : कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सेना को लेकर फिर बयान दिया है। बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस नेता ने निशाना साधा है। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान कुटुम्बा में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।

Nepal में हिमस्खलन की घटनाओं में 2 स्थानीय गाइड समेत 9 पर्वतारोहियों की मौत

Nepal में हिमस्खलन की घटनाओं में 2 स्थानीय गाइड समेत 9 पर्वतारोहियों की मौतनेपाल में हिमस्खलन की दो अलग-अलग घटनाओं में दो नेपाली गाइड सहित कम से कम नौ पर्वतारोहियों की मौत हो गई।

ICC ने पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगाया बैन, बुमराह और सूर्यकुमार पर भी लगा जुर्माना

ICC ने पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगाया बैन, बुमराह और सूर्यकुमार पर भी लगा जुर्मानाअंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को जारी बयान में ICC ने बताया कि रऊफ को दो मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह फैसला एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान उनके विवादित व्यवहार की जांच के बाद लिया गया।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
