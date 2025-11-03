सोमवार, 3 नवंबर 2025
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  अंतरराष्ट्रीय
  4. Why are young scientists dying in China
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 3 नवंबर 2025 (18:57 IST)

चीन में क्‍यों हो रही युवा वैज्ञानिकों की मौतें, आखिर 76 शोधकर्ताओं के साथ क्‍या हुआ?

Why are young scientists dying in China
चीन में लगातार वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की मौतें हो रही हैं। हालांकि इन मौतों के पीछे की वजह किसी को नहीं पता। रिपोर्ट की माने तो इस साल अब तक 76 शोधकर्ताओं की मौत हो चुकी है, इनमें 33 साल की वैज्ञानिक डोंग सिजिया भी शामिल हैं।

बता दें कि चीन में CSND प्लेटफॉर्म पर युवा वैज्ञानिकों की मौतों की इन घटनाओं की बात सामने आने पर चीन में इसे लेकर विवाद भी बढ़ गया है। इन मौतों के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, हालांकि लोग काम के दबाव और शिक्षा प्रणाली को कारण मान रहे हैं।

बता दें कि इस साल अब तक 76 शोधकर्ताओं की मौत हुई है, जिनमें 33 साल की वैज्ञानिक डोंग सिजिया भी शामिल हैं। चीन में एक ऑनलाइन डेटाबेस के सामने आने के बाद यह जानकारी सामने आई है, जिससे बड़ा विवाद भी शुरू हो गया है। इस डेटाबेस में युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की मौतों की जानकारी दी गई है। यह लिस्ट CSND नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाली गई थी, जो आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 60 साल से कम उम्र के 76 शोधकर्ताओं की मौत हो चुकी है, पिछले साल 44 लोगों की मौत हुई थी।

33 साल की वैज्ञानिक की मौत : इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है कि क्या चीन के शिक्षा और शोध क्षेत्र में कोई खतरनाक रुझान दिखाई दे रहा है। सबसे कम उम्र की मौत का मामला वैज्ञानिक डोंग सिजिया का है, जो नानजिंग यूनिवर्सिटी में समुद्र विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर थीं। उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी।

कहां से मिला इन मौतों का डेटा : इस डेटा को ग्वांगडोंग प्रांत के एक गुमनाम व्यक्ति ने तैयार किया है। उसका कहना है कि यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से ली गई है और इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, क्षेत्रीय असमानता दिखाना और सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में मदद देना है। लेकिन इस डेटा ने बड़ी बहस छेड़ दी। बहुत से लोगों ने कहा कि यह तरीका संवेदनहीनता को दिखाता है।

लोगों ने उठाए डेटा पर सवाल : कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ये डेटा सार्वजनिक करने से पहले वैज्ञानिकों के परिवारों की अनुमति ली गई थी। कई लोगों ने कहा कि डेटा पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों के मामलों का रिकॉर्ड इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि सिर्फ युवा शिक्षकों और शोधकर्ताओं को क्यों गिना जा रहा है। यह भी बताना चाहिए कि उनकी मौत की दर अन्य पेशों (जैसे मजदूरों या ड्राइवरों) से ज्यादा है या नहीं।

क्‍या कहती पिछले साल की रिपोर्ट : दरअसल, मई 2024 में Preventive Medicine Reports जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, इमें कहा गया था कि अकादमिक क्षेत्र में आत्महत्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में यह घट रही है। अध्ययन में पाया गया कि ज़्यादातर युवा पुरुष वैज्ञानिक थे, जो साइंस और इंजीनियरिंग जैसे कठिन विषयों से जुड़े थे। इनमें से 65% मामलों में कारण काम का दबाव बताया गया।

क्‍या शिक्षा व्यवस्था है वजह : इससे चीन की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, खासकर अप या आउट सिस्टम पर। इसमें शोधकर्ताओं को 6 साल में टारगेट पूरा करना होता है, वरना उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। लगातार फंड की कमी, लंबा कामकाजी समय और मानसिक दबाव इन मौतों के पीछे माने जा रहे हैं। शंघाई की टोंगजी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फैन शिउदी का कहना है कि मौतों के कारणों पर और शोध की जरूरत है। इनमें बीमारियां, दुर्घटनाएं या पारिवारिक समस्याएं भी शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ काम के दबाव को दोष देना आसान है, लेकिन इससे समस्या का असली समाधान नहीं होगा।
Edited By: Navin Rangiyal
ISRO ने रचा इतिहास, लांच किया सबसे भारी उपग्रह, भारतीय सेना को मिली नई ताकत

ISRO ने रचा इतिहास, लांच किया सबसे भारी उपग्रह, भारतीय सेना को मिली नई ताकतIndian Space Agency ISRO News : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) ने नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 4410 किलो वजनी उपग्रह CMS-03 को लांच किया है। यह भारत से लांच होने वाला इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलएमवी3 के जरिए आज लांच किया गया।

नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्ट

नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्टNovember Bank Holidays : नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती समेत कई त्योहार आ रहे हैं। इन त्योहारों की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंक बंद रहेंगे। छुट्‍टियों की लिस्ट देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपके राज्य में बैंक कब बंद रहेंगे।

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असर

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असरअब एक बार फिर सोने के भाव बढ़ने की आशंका है। चीन द्वारा गोल्ड पर मिलने वाली एक छूट को खत्म किए जाने के बाद से अब आशंका जताई जा रही है कि सोने में महंगाई का करंट लग सकता है।

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकारकरीब 19 वर्ष अलग-अलग राजनीति करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करीब तीन माह पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी की शिक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक मंच पर आए थे। अब वे एक बार फिर साथ आए हैं। इस बार मतदाता सूची की गड़बड़ी के मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए हैं।

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तान

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तानBagram Airbase News: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कुछ समय पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यात्रा के दौरान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। इस बीच, सोशल मीडिया और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से चल रही है कि अफगानिस्तान ने अपना बगराम एयरबेस भारत को सौंप दिया है।

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिए

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिएE-Aadhaar News : अब आधार कार्ड में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर जैसे छोटे अपडेट कराने के लिए आधार केंद्रों की लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI जल्द ही e-Aadhaar App लॉन्च करने जा रहा है। इसमें घर बैठे आप आधार में करेक्शन कर सकेंगे।

क्रिकेट का महिला विश्व कप जीतने वाली छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ को मोहन सरकार देगी 1 करोड़ रुपए

क्रिकेट का महिला विश्व कप जीतने वाली छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ को मोहन सरकार देगी 1 करोड़ रुपएमहिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की आलराउंडर और छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ को मध्यप्रदेश सरकार एक करोड़ की राशि देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर सबको बधाई भी दी। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रहीं ऑलराउंडर क्रांति गौड़ को एक करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। क्रांति मध्यप्रदेश के छतरपुर की बेटी हैं। सीएम डॉ. मोहन ने कहा कि बीती रात देश और प्रदेश की बेटियों ने क्रिक्रेट में धूम मचाई है। यह भारत के उच्चतम प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रमाण है। सभी खिलाड़ियों और देशवासियों को बधाई। उन्होंने यह घोषणा उस वक्त की जब वे ऊर्जा विभाग की समाधान योजना 2025-26 का भोपाल में शुभारंभ कर रहे थे।

LIVE: तेलंगाना में बस-ट्रक में भिड़ंत, 20 लोगों की मौत

LIVE: तेलंगाना में बस-ट्रक में भिड़ंत, 20 लोगों की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : तेलंगाना में बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदेश दिया है कि हादसे में घायल सभी लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। पल पल की जानकारी...

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायल

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायलHorrific road accident in Jaipur : जोधपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। खबरों के अनुसार, हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजा

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजाबता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में सोमवार को बजरी से लदे एक ट्रक और एक यात्री बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
