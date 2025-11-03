सोमवार, 3 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Donald Trump claims, Pakistan is conducting underground nuclear tests
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 3 नवंबर 2025 (13:04 IST)

डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान कर रहा है अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण, टेस्ट से आ रहे भूकंप

ट्रंप ने कहा- अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार कि 150 बार दुनिया खत्म हो जाए

Pakistan is conducting nuclear tests
Pakistan is conducting nuclear tests: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहा है। इसके चलते भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन भी परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को उनके उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जब कोरिया के वुसान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों को तत्काल परमाणु परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के आदेश दिए थे।
 
अमेरिका नहीं रहेगा पीछे : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीबीसी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में दावा किया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अब अमेरिका भी पीछे नहीं रह सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास विशाल परमाणु हथियारों का भंडार मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि वे काफी शक्तिशाली हैं। वे अंडरग्राउंड स्थानों पर परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। अंडरग्राउंड परीक्षणों के कारण भूकंप आ रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एकमात्र ऐसे देश नहीं हो सकते, जो परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है। 
 
150 बार दुनिया खत्म हो जाएगी : साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमारे पास किसी अन्य देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार उड़ाया जा सकता है। रूस और चीन के पास भी बहुत सारे हथियार होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में सोचना चाहिए। 
 
किसके पास कितने परमाणु हथियार : एक जानकारी के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। इसकी संख्या 5459 से 5580 है। अमेरिका के पास लगभग 5044 से 5177, चीन के पास लगभग 500 से 600, फ्रांस के पास लगभग 290 , ब्रिटेन के पास लगभग 225, भारत के पास लगभग 172 से 180, पाकिस्तान लगभग 170, इजराइल लगभग 90 और उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु हथियार हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ISRO ने रचा इतिहास, लांच किया सबसे भारी उपग्रह, भारतीय सेना को मिली नई ताकत

ISRO ने रचा इतिहास, लांच किया सबसे भारी उपग्रह, भारतीय सेना को मिली नई ताकतIndian Space Agency ISRO News : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) ने नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 4410 किलो वजनी उपग्रह CMS-03 को लांच किया है। यह भारत से लांच होने वाला इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलएमवी3 के जरिए आज लांच किया गया।

नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्ट

नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्टNovember Bank Holidays : नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती समेत कई त्योहार आ रहे हैं। इन त्योहारों की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंक बंद रहेंगे। छुट्‍टियों की लिस्ट देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपके राज्य में बैंक कब बंद रहेंगे।

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असर

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असरअब एक बार फिर सोने के भाव बढ़ने की आशंका है। चीन द्वारा गोल्ड पर मिलने वाली एक छूट को खत्म किए जाने के बाद से अब आशंका जताई जा रही है कि सोने में महंगाई का करंट लग सकता है।

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकारकरीब 19 वर्ष अलग-अलग राजनीति करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करीब तीन माह पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी की शिक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक मंच पर आए थे। अब वे एक बार फिर साथ आए हैं। इस बार मतदाता सूची की गड़बड़ी के मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए हैं।

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तान

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तानBagram Airbase News: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कुछ समय पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यात्रा के दौरान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। इस बीच, सोशल मीडिया और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से चल रही है कि अफगानिस्तान ने अपना बगराम एयरबेस भारत को सौंप दिया है।

और भी वीडियो देखें

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुख

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुखDonald Trump on Russia Ukraine war: अभी कुछ समय पहले खबर थी अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। अब ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने अभी यूक्रेन के टॉमहॉक मिसाइलें देने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में यह विचार बदल भी सकता है।

Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, किन राज्‍यों में होगी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी

Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, किन राज्‍यों में होगी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारीWeather Update News : कई राज्यों में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल रहा है, देशभर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 5 नवंबर तक आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भारी बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली में 5 नवंबर तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।

कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 2 पुराने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़

कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 2 पुराने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़Major success for security forces in Kulgam : सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहाल हंजीपोरा के वन क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान 2 पुराने आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद 9 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया।

चरमपंथी कहने पर तेजस्वी पर भड़के ओवैसी, एक स्पेलिंग लिखने की दे डाली चुनौती

चरमपंथी कहने पर तेजस्वी पर भड़के ओवैसी, एक स्पेलिंग लिखने की दे डाली चुनौतीOwaisi challenges Tejashwi Yadav: एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी कहने पर महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी देखकर चरमपंथी (Extremist) कहा, यह पूरे सीमांचल की आवाम की तौहीन है। उन्होंने तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहा कि वे 'एक्स्ट्रीमिस्ट' की ‍स्पेलिंग लिखकर ही बता दें।

LIVE: तेलंगाना में बस-ट्रक में भिड़ंत, 20 लोगों की मौत

LIVE: तेलंगाना में बस-ट्रक में भिड़ंत, 20 लोगों की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : तेलंगाना में बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदेश दिया है कि हादसे में घायल सभी लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। पल पल की जानकारी...

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com