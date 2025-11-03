सोमवार, 3 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :दरभंगा/मुजफ्फरपुर/सारण/पटना , सोमवार, 3 नवंबर 2025 (21:19 IST)

इंडी गठबंधन के पप्पू, टप्पू और अप्पू को नहीं दिख रहा विकास

बिहार में गरजे सीएम योगी, पहले चरण के चुनाव प्रचार में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को किया संबोधित, कहा- राम विरोधी, जातिवादी और माफिया संरक्षकों ने बिहार की पहचान को किया कलंकित

Yogi adityanath
Bihar Yogi Adityanath rally: बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बाद एक रैली व जनसभा ने न सिर्फ चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को  दरभंगा, मुजफ्परपुर, सारण व पटना में एक बाद एक चार जनसभाओं को संबोधित कर अपने अंदाज में विपक्षी पार्टियों पर तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इंडी गठबंधन के तीन बंदर हैं पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इनको न प्रधानमंत्री मोदी का विकास दिखता है, न देश की प्रगति की खुशबू महसूस होती है।
 
सीएम योगी ने कहा कि बिहार की यह पावन धरती, जो मां भगवती जानकी की आत्मा कही जाती है, उन सभी रामद्रोही ताकतों को स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब बिहार में रामराज्य का उदय होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम हुए ही नहीं। यही कांग्रेस, यही आरजेडी और इनके साथी यूपी की समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं। आज वही लोग बिहार में धर्म और विकास के नाम पर जनता को छलने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस और आरजेडी की वही जोड़ी है जिसने न केवल बिहार को हिंसा, नरसंहार और अराजकता की आग में झोंका, बल्कि मां जानकी और भगवान श्रीराम के अस्तित्व तक पर सवाल उठाया था। जो राम का विरोधी है, वह भारत का विरोधी है, वह मिथिला का भी विरोधी है और वो हम सब का विरोधी है।
 
मखाना बोर्ड और लाख चूड़ी उद्योग को मिली नई पहचान : सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा के मखाना उद्योग को राष्ट्रीय बोर्ड बनाकर सम्मानित किया और लाख की चूड़ियों को नई पहचान दिलाई। बिहार में सड़क, रेल, एयर और अब जलमार्ग हर दिशा में कनेक्टिविटी का नेटवर्क तैयार हुआ है। हल्दिया से अयोध्या तक इनलैंड वॉटरवे के जरिए बिहार, बंगाल और यूपी को जोड़ा गया है। यही विकास की असली गंगा है।
 
अब बिहार में विकास की बहार : सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी की सरकार के समय बिहार नरसंहारों से दहला रहता था, बेटियां असुरक्षित थीं, व्यापारी भयभीत थे। उन्होंने जाति के नाम पर समाज को तोड़ा, अपहरण को उद्योग बना दिया। लेकिन अब एनडीए की सरकार में न दंगा है, न भय। यूपी की तरह बिहार को भी माफिया और अराजकता से मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में माफिया की छाती पर बुलडोजर चलता है। जो लूटेगा, उसका सब कुछ जाएगा और वही संपत्ति गरीबों को घर बनाकर दी जाएगी। यही है गरीबों के हित में न्याय की नई परिभाषा।
 
बिहार का रोटी-बेटी का रिश्ता उत्तर प्रदेश से है : जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश का रिश्ता आज का नहीं, त्रेता युग से रोटी-बेटी का है। हम एक परिवार की तरह हैं। जब यूपी प्रगति करता है तो बिहार भी आगे बढ़ता है। सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार को फिर से पहचान, सम्मान और विकास देने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए।
 
माफिया राज देने वाले अब विकास की बात कर रहे हैं : सीएम योगी ने आरजेडी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 1992 से 2005 के बीच बिहार की पहचान नरसंहार, अपहरण और अराजकता से बन गई थी। पांच दर्जन से अधिक जातीय नरसंहार हुए, 30 हजार से ज्यादा अपहरण हुए। व्यापारी असुरक्षित थे, बेटियां घर से निकलने में डरती थीं। बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ा। यही था आरजेडी राज का बिहार।
 
उन्होंने कहा कि बिहार ने जब एनडीए को अवसर दिया, तब विकास की नई धारा बही। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माफिया की उलटी गिनती शुरू हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत का सम्मान करते हुए विकास को गति दी। अब बिहार को फिर से ठगने के लिए वही लोग आ गए हैं, जिनके हाथ बिहार के पतन के जिम्मेदार हैं।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने कहती है कि भगवान राम हुए ही नहीं। अब बताइए, हिंदुओं के लिए इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था, लाठीचार्ज कराया था। समाजवादी पार्टी ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं। लेकिन हमने कहा था कि ‘रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ और आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार न होती, तो क्या राम मंदिर बन पाता?
जब भी लोकतंत्र पर हमला हुआ, बिहार ने आवाज उठाई : योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार ने जब भी लोकतंत्र पर हमला हुआ, तब आवाज उठाई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने कांग्रेस की तानाशाही को उखाड़ फेंका था। सीएम योगी ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर राजनीति करने वाले उनकी पत्नी के नाम पर अस्पताल तक नहीं बनवा पाए। लेकिन हमने सिताब दियारा में 100 बेड का अस्पताल उनकी धर्मपत्नी के नाम पर बनवाया। यही फर्क है विरासत का सम्मान करने वालों और उसे भूल जाने वालों में। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के योगदान को भुलाने का काम कांग्रेस-राजद करते हैं, जबकि एनडीए उन्हें सम्मान देकर आगे बढ़ाता है। यही सच्चा राष्ट्रवाद है। यही भावना अब फिर से एनडीए के साथ दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन आज 'तीन बंदरों' की तरह है, एक पप्पू के नाम पर, एक टप्पू के नाम पर, एक अप्पू के नाम पर। एक अच्छा बोल नहीं सकता, एक अच्छा देख नहीं सकता और एक अच्छा सुन नहीं सकता।
 
यह नया बिहार है, जिस पर पूरा भारत गर्व करता है : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार और उत्तर प्रदेश मिलकर विरासत और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर बन रहा है। मोदी जी ने अयोध्या से सीतामढ़ी को फोर लेन सड़क से जोड़ने के लिए 6,155 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बिहार मेट्रो, एयरपोर्ट, इनलैंड वॉटरवे, एनआईटी, आईआईएम, एम्स और स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हो रहा है। अब बिहार सेमीकंडक्टर हब की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह नया बिहार है, जिस पर पूरा भारत गर्व करता है।
 
2026 तक नक्सलवाद समाप्त : माओवाद और माले पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि भारत से 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। बिहार में माले को फिर से सिर नहीं उठाने देना है। ये लोग माफिया प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे, अराजकता फैलाएंगे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
