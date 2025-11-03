सोमवार, 3 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 3 नवंबर 2025 (20:31 IST)

कैसे एक मैसेज खा गया 14 हजार कर्मचारियों की नौकरी, अमेजन ने की बड़ी छंटनी, क्‍या है लेऑफ का ये नया ट्रेंड?

एआई की क्रांति के बाद ई-कॉमर्स कंपनी से कर्मचारियों की छंटनी की नई खबर ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है। कंपनी का एक मैसेज आया और ग्‍लोबली 14 हजार से ज्‍यादा कर्मचारियों की नौकरी चली गई। दरअसल यह कारनामा दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) ने किया है।

यहां कंपनी ने एक बार फिर से कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर हैरान कर दिया। कंपनी ने कर्मचारियों को निकालने का जो तरीका निकाला वो भी हैरान करने वाला था। दरअसल, कर्मचारियों को मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजे गए और हजारों लोगों की नौकरी चली गई। ये मैसेज किसी रूटीन अलर्ट के नहीं थे, बल्कि उनमें लिखा था कि— ‘आपकी नौकरी चली गई है’

रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह तड़के कर्मचारियों को दो मैसेज मिले। पहला मैसेज था— कृपया अपने ईमेल की जांच करें। और दूसरे में एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया था। जैसे ही कर्मचारियों ने मेल खोला, उन्हें पता चला कि उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं। इससे पहले कि वे ऑफिस पहुंचें, उनके बैज और लॉगिन एक्सेस एग्जिट कर दिए गए थे।

छंटनी से मचा हड़कंप : इस छंटनी की चपेट में मुख्य रूप से रिटेल मैनेजमेंट टीम्स आई हैं। कंपनी का कहना है कि यह कदम बिजनेस को सुव्यवस्थित करने और तेजी से इनोवेशन लाने के लिए उठाया गया है। हालांकि, अचानक आए इन संदेशों ने कर्मचारियों को मानसिक रूप से झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर कई कर्मचारियों ने इसे सबसे ठंडा और अमानवीय लेऑफ बताया है। अमेजन की एचआर हेड बेथ गैलेटी ने आंतरिक संदेश में कहा कि प्रभावित कर्मचारियों को 90 दिन तक पूरा वेतन और बेनेफिट्स मिलेंगे, साथ ही एक रिटायरमेंट पैकेज और जॉब प्लेसमेंट सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने लिखा कि हम जानते हैं कि यह समय कठिन है, लेकिन हम हर प्रभावित कर्मचारी का सहयोग करेंगे।

क्या है वजह : गैलेटी ने साफ किया कि अमेजन की यह रणनीति सिर्फ लागत घटाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)। उन्होंने कहा कि एआई ग्रोथ ने हमारे कामकाज का तरीका बदल दिया है। अब हमें नई तकनीक के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने ढांचे को फिर से तैयार करना होगा।

टेक वर्ल्ड में छंटनी का नया ट्रेंड : अमेजन से पहले गूगल, मेटा और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी कर्मचारियों को अचानक ईमेल या मैसेज के जरिए नौकरी से निकाल चुकी हैं। अब अमेजन के इस तरीके ने टेक वर्ल्ड में नई बहस छेड़ दी है।
Edited By: Navin Rangiyal
