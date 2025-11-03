सोमवार, 3 नवंबर 2025
  Two old terrorist hideouts busted in the forests of Kulgam Kashmir
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्‍मू , सोमवार, 3 नवंबर 2025 (11:32 IST)

कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 2 पुराने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़

Two old terrorist hideouts busted in the forests of Kulgam Kashmir
Major success for security forces in Kulgam : सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहाल हंजीपोरा के वन क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान 2 पुराने आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद 9 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया।
अधिकारी ने बताया कि अमदाबाद और नेंगरीपोरा वन क्षेत्रों के बीच 2 पुराने ठिकानों का पता लगाया गया और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ठिकानों से गैस सिलेंडर और कपड़े सहित कुछ सामान बरामद किया गया है, जबकि आगे की जांच जारी है।
ISRO ने रचा इतिहास, लांच किया सबसे भारी उपग्रह, भारतीय सेना को मिली नई ताकत

ISRO ने रचा इतिहास, लांच किया सबसे भारी उपग्रह, भारतीय सेना को मिली नई ताकतIndian Space Agency ISRO News : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) ने नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 4410 किलो वजनी उपग्रह CMS-03 को लांच किया है। यह भारत से लांच होने वाला इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलएमवी3 के जरिए आज लांच किया गया।

नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्ट

नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्‍टियों की लिस्टNovember Bank Holidays : नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती समेत कई त्योहार आ रहे हैं। इन त्योहारों की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंक बंद रहेंगे। छुट्‍टियों की लिस्ट देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपके राज्य में बैंक कब बंद रहेंगे।

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असर

Gold : चीन का सोने को लेकर बड़ा फैसला, भारत सहित एशियाई देशों पर क्या पड़ेगा असरअब एक बार फिर सोने के भाव बढ़ने की आशंका है। चीन द्वारा गोल्ड पर मिलने वाली एक छूट को खत्म किए जाने के बाद से अब आशंका जताई जा रही है कि सोने में महंगाई का करंट लग सकता है।

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकारकरीब 19 वर्ष अलग-अलग राजनीति करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करीब तीन माह पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी की शिक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक मंच पर आए थे। अब वे एक बार फिर साथ आए हैं। इस बार मतदाता सूची की गड़बड़ी के मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए हैं।

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तान

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तानBagram Airbase News: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कुछ समय पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यात्रा के दौरान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। इस बीच, सोशल मीडिया और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से चल रही है कि अफगानिस्तान ने अपना बगराम एयरबेस भारत को सौंप दिया है।

LIVE: तेलंगाना में बस-ट्रक में भिड़ंत, 20 लोगों की मौत

LIVE: तेलंगाना में बस-ट्रक में भिड़ंत, 20 लोगों की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : तेलंगाना में बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदेश दिया है कि हादसे में घायल सभी लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। पल पल की जानकारी...

तेलंगाना में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, 20 लोगों की मौत, कई घायल

तेलंगाना में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, 20 लोगों की मौत, कई घायलTelangana road accident News : तेलंगाना में रविवार सुबह बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि बस हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत हैदराबाद लाया जाए और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए।

'मोहन' के मन में 'मोहन': सबके मन को मोहती ये तस्वीर, बताती है सीएम डॉ. यादव का भगवान श्रीकृष्ण से नाता

'मोहन' के मन में 'मोहन': सबके मन को मोहती ये तस्वीर, बताती है सीएम डॉ. यादव का भगवान श्रीकृष्ण से नातामध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम डॉ. मोहन जनता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसलिए पार्टी उन्हें लगातार मैदान में उतारे हुए है। इस व्यस्तता के बीच उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई है। यह तस्वीर 1 नवंबर की मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की है। इसमें में वे श्रीकृष्ण का रूप धरे एक बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बच्चे ने प्रदेश के मुखिया को मोह लिया है। दोनों के बीच आंखों-आंखों में भावनात्मक संवाद चल रहा है। इस तस्वीर को देखने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुख्यमंत्री मोहन के मन में 'मोहन' रचे बसे हैं। उनके कामों में श्रीकृष्ण के संकेतों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। कोई भी मंच हो, चुनावी रैली हो, आम सभा हो या जनता से संवाद हो, सीएम डॉ. मोहन कान्हा को याद करना नहीं भूलते। वे अपने भाषणों के बीच भी जनता से श्रीकृष्ण के जयकारे लगवाते हैं।

अफगानिस्‍तान में आया शक्तिशाली भूकंप, 7 लोगों की मौत, 150 से ज्‍यादा घायल, भारी तबाही की आशंका

अफगानिस्‍तान में आया शक्तिशाली भूकंप, 7 लोगों की मौत, 150 से ज्‍यादा घायल, भारी तबाही की आशंकाAfghanistan Earthquake News : अफगानिस्तान में सोमवार तड़के 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। इस भूकंप के झटके अफगानिस्तान में काबुल, ईरान में मशहद और पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक महसूस किए गए। अभी तक 7 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हो गए। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं या घायल हो सकते हैं। कई घरों और इमारतों के गिरने की आशंका जताई जा रही है। इस भूकंप के झटके भारत की राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए हैं।

हिमालय की ऊंचाइयों पर रहती हैं दुर्लभ बिल्ली और उड़न गिलहरी

हिमालय की ऊंचाइयों पर रहती हैं दुर्लभ बिल्ली और उड़न गिलहरीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF/ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर) विश्वव्यापी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित एक प्रमुख वैश्विक संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अपने कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से – विश्व के 100 से अधिक देशों में कार्यरत यह संगठन – हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने के प्रति समर्पित है।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।
