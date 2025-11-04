मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: औरंगाबाद , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (13:20 IST)

राहुल गांधी ने रील को बताया 21वीं सदी का नशा, कहा आम बिहारी सड़े पानी में नहाने को मजबूर

rahul gandhi
Rahul Gandhi Bihar Rally : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी छठ पर्व पर ड्रामा किया। उन्होंने कहा कि पीएम के लिए स्पेशल पानी का इंतजाम किया गया। वहीं आम बिहारी सड़े पानी में नहाने को मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे रिमोट से TV का चैनल बदला जाता है। वैसे ही मोदी-शाह, नीतीश जी का चैनल बदलते हैं। ALSO READ: तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...
 
रील 21वीं सदी का नशा : नरेंद्र मोदी यहां आकर युवाओं से कहते हैं- रील बनाओ, क्योंकि हमने आपको सस्ता डेटा दिया है। जबकि बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार का युवा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सवाल न पूछे, रील देखता रहे और पैसा अडानी-अंबानी की जेब में जाए। ये 21वीं सदी का नशा है और जिसे बिहार के युवाओं को दिया जा रहा है।
 
बिहारियों को बनाया देश का मजदूर : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोग अलग-अलग प्रदेशों में मेहनत-मजदूरी करते हैं। बड़ी-बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल, फैक्ट्रियां.. ये सभी बिहार के लोग बनाते हैं। आपको नीतीश कुमार ने देश का मजदूर बना दिया है।
 
सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती : उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के युवा विदेशों में पढ़ने जाते हैं। लेकिन एक समय पूरी दुनिया से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बिहार आते थे। बिहार के लोगों में कोई कमी नहीं है। बस ये सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती। 
 
राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन उनसे सरकार चल नहीं रही है। अब जनता नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी कर रही है। 
edited by : Nrapendra Gupta 
