राहुल गांधी ने रील को बताया 21वीं सदी का नशा, कहा आम बिहारी सड़े पानी में नहाने को मजबूर

रील 21वीं सदी का नशा : नरेंद्र मोदी यहां आकर युवाओं से कहते हैं- रील बनाओ, क्योंकि हमने आपको सस्ता डेटा दिया है। जबकि बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार का युवा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सवाल न पूछे, रील देखता रहे और पैसा अडानी-अंबानी की जेब में जाए। ये 21वीं सदी का नशा है और जिसे बिहार के युवाओं को दिया जा रहा है।

ये 21वीं सदी का… pic.twitter.com/S3JcEZ1I9e — Congress (@INCIndia) November 4, 2025 बिहारियों को बनाया देश का मजदूर : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोग अलग-अलग प्रदेशों में मेहनत-मजदूरी करते हैं। बड़ी-बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल, फैक्ट्रियां.. ये सभी बिहार के लोग बनाते हैं। आपको नीतीश कुमार ने देश का मजदूर बना दिया है।

सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती : उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के युवा विदेशों में पढ़ने जाते हैं। लेकिन एक समय पूरी दुनिया से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बिहार आते थे। बिहार के लोगों में कोई कमी नहीं है। बस ये सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती।

राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन उनसे सरकार चल नहीं रही है। अब जनता नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी कर रही है।

