गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. President Draupadi Murmu announced gallantry awards
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (22:09 IST)

राष्ट्रपति ने की वीरता पुरस्‍कारों की घोषणा

President Draupadi Murmu announced gallantry awards
Gallantry awards announced : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, दो ‘बार टू सेना’ पदक (वीरता), 58 सेना पदक (वीरता), 6 नौसेना पदक (वीरता) और 26 वायुसेना पदक (वीरता) शामिल हैं। पुरस्कारों में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 9 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 युद्ध सेवा पदक भी शामिल हैं। भारत ने सैन्य सम्मानों की अपनी वार्षिक सूची में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता के कार्यों और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की योजना और क्रियान्वयन में शामिल वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की भूमिका को मान्यता दी।
 
भारत ने बृहस्पतिवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सैन्य सम्मानों की अपनी वार्षिक सूची में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता के कार्यों और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की योजना और क्रियान्वयन में शामिल वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की भूमिका को मान्यता दी।
 
पाकिस्तान में आतंकी बुनियादी ढांचे और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले में शामिल भारतीय वायुसेना के पायलटों के साथ-साथ एस-400 वायु रक्षा प्रणाली को संचालित करने वाले उन पायलटों को भी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया, जिन्होंने सात से 10 मई के बीच दोनों देशों के बीच संघर्ष के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उन शीर्ष सैन्य अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा।
 
दक्षिण पश्चिमी वायु कमान और पश्चिमी वायु कमान का नेतृत्व कर रहे क्रमशः एयर मार्शल नागेश कपूर और एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा को भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, जिन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के ‘फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ’ के रूप में पहलगाम हमले के बाद नौसेना के संसाधनों की तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, को भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक के लिए नामित किया गया है।
नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद नौसेना की तैनाती रणनीति को अंतिम रूप देने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के नौ लड़ाकू पायलटों को प्रतिष्ठित वायु चक्र से सम्मानित किया जाएगा।
 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें चार कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, दो ‘बार टू सेना’ पदक (वीरता), 58 सेना पदक (वीरता), छह नौसेना पदक (वीरता) और 26 वायु सेना पदक (वीरता) शामिल हैं। पुरस्कारों में सात सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, नौ उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 युद्ध सेवा पदक भी शामिल हैं।
 
राष्ट्रपति ने 290 ‘मेंशन-इन-डिस्पैच’ को भी मंजूरी दी है, जिनमें से 115 भारतीय सेना से, पांच भारतीय नौसेना से और 167 भारतीय वायुसेना से हैं। ‘मेंशन-इन-डिस्पैच’ एक सम्मान है जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिया जाता है, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने विशिष्ट वीरता या सराहनीय सेवा का प्रदर्शन किया है।
 
सीबीआई के 21 अधिकारियों को पदक की घोषणा : स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को सीबीआई के 21 अधिकारियों को पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। 2जी स्पेक्ट्रम और व्यापमं, नीट यूजी 2024 पेपर लीक, छोटा राजन मामला और साइबर अपराध जैसे प्रमुख भ्रष्टाचार मामलों की जांच का नेतृत्व करने वाले सीबीआई अधिकारी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने वाले 21 अधिकारियों में शामिल हैं।
 
डीआईजी विवेक प्रियदर्शी, जिन्हें 2जी भ्रष्टाचार मामले, व्यापमं और पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए जाना जाता है, को विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। गैंगस्टर छोटा राजन से जुड़े मामलों, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में भ्रष्टाचार, पोंजी घोटाला और पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों की जांच करने वाले उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मच्छिंद्र रामचंद्र कडोले को भी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई।
कडोले ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (यूएनएमआईएसएस) में पुलिस सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें मिशन के लिए भारतीय पुलिस दल के कमांडर के रूप में दक्षिण सूडान के जुबा में तैनात किया गया था और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक प्राप्त हुआ था।
 
एएसपी बंदी पेद्दिराजू, जिन्होंने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट, परिताला रवि हत्याकांड और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन का नाम लेकर तकनीकी सहायता घोटाले से संबंधित साइबर अपराध मामलों की जांच का नेतृत्व किया, को भी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीएच वेंकट नरेंद्र देवे, उप पुलिस अधीक्षक विशाल और हेड कांस्टेबल अभिजीत सेन को भी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि सीबीआई के 15 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। (इनपुट भाषा)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से भारत को कितना फायदा और कितना नुकसान

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से भारत को कितना फायदा और कितना नुकसानअमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कल यानी 15 अगस्त 2025 को अलास्‍का में बैठक होनी है। ट्रंप ने पुतिन के संग होने वाली अपनी मुलाकात के बारे में मीडिया से बात करते कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शुक्रवार को रूस में मिलेंगे। दुनिया के कई देशों की इन नेताओं की मुलाकात पर नजर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।

कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की खूनी टुकड़ी BAT

कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की खूनी टुकड़ी BATWho is Pakistan Border Action Team: बैट अर्थात बॉर्डर एक्शन टीम कह लीजिए या फिर बॉर्डर रेडर्स। यह एलओसी पर छापामार युद्ध में माहिर है। ये पाकिस्तान सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप के साथ काम करती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसे सूचनाएं मुहैया करवाती है। इस बीच, सेना को संदेह है कि बैट भारतीय सीमा में अपनी हरकतों को अंजाम दे सकती है।

भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो भुगतोगे

भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो भुगतोगेIndia warning to Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को नई दिल्ली के खिलाफ ‘नफरती’ बयानबाजी नहीं करने की चेतावनी देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी दुस्साहस के ‘कष्टकारी परिणाम’ होंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा भारत को परमाणु धमकी दिए जाने और बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ टिप्पणियों के बाद, विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया आई है।

बिहार में SIR विवाद के बीच SC का निर्देश, वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करे चुनाव आयोग

बिहार में SIR विवाद के बीच SC का निर्देश, वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करे चुनाव आयोगसुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में निर्वाचन आयोग से गुरुवार को कहा कि वह मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान 19 अगस्त तक उजागर करे और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आयोग से पूछा, ‘‘आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते, जिनकी मौत हो गई है, जो पलायन कर गए हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं।’’

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के KBC 17 में जाने पर हुआ विवाद, पूर्व विंग कमांडर से लेकर विपक्ष तक ने उठाए सवाल

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के KBC 17 में जाने पर हुआ विवाद, पूर्व विंग कमांडर से लेकर विपक्ष तक ने उठाए सवालमहानायक अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 के एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। केबीसी के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में भारती की तीन महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉट सीट पर नजर आने वाली हैं।

और भी वीडियो देखें

किश्‍तवाड़ में बादल फटने से मरने वालों की संख्‍या 55, 150 घायल, 200 से ज्‍यादा अभी भी लापता

किश्‍तवाड़ में बादल फटने से मरने वालों की संख्‍या 55, 150 घायल, 200 से ज्‍यादा अभी भी लापताजम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पाडर उपमंडल के चशोती गांव में गुरुवार को बादल फटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। 150 से ज्‍यादा लोग घायल हुए हैं और 200 से ज्‍यादा लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा के कारण मचेल माता यात्रा मार्ग पर अचानक बाढ़ आ गई, जिससे एक सामुदायिक रसोईघर अर्थात लंगर बह गया और तीर्थयात्रियों सहित सैकड़ों लोग फंस गए।

ग़ाज़ा : पत्रकारों की हत्या 'अस्वीकार्य', यूनेस्को ने की कड़ी निंदा

ग़ाज़ा : पत्रकारों की हत्या 'अस्वीकार्य', यूनेस्को ने की कड़ी निंदासंयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन- यूनेस्को ने फिलिस्तीन में 10 अगस्त को ड्रोन से किए गए एक इसराइली हमले में 6 पत्रकारों की लक्षित हत्या की कड़ी निन्दा की है और इन हत्याओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये पत्रकार, ग़ाज़ा शहर के अल-शिफ़ा अस्पताल के प्रवेश द्वार पर मीडियाकर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक शिविर पर हुए इसराइली हमले में मारे गए।

ग़ाज़ा में कुपोषण से हुई मौतें 'बच्चों के विरुद्ध युद्ध' के नवीनतम मामले

ग़ाज़ा में कुपोषण से हुई मौतें 'बच्चों के विरुद्ध युद्ध' के नवीनतम मामलेग़ाज़ा में कम से कम 100 बच्चों की मौतें, कुपोषण और भूख से चुकी हैं। इन हालात के मद्देनज़र मानवीय सहायता कर्मियों ने ज़रूरतमन्द लोगों को बेहतर चिकित्सा के लिए वहां से निकलाने में तेज़ी लाने और साथ ही अधिक भोजन सहायता पहुंचाए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। ग़ाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में कुपोषण और भुखमरी के कारण 3 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई।

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से भारत को कितना फायदा और कितना नुकसान

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से भारत को कितना फायदा और कितना नुकसानअमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कल यानी 15 अगस्त 2025 को अलास्‍का में बैठक होनी है। ट्रंप ने पुतिन के संग होने वाली अपनी मुलाकात के बारे में मीडिया से बात करते कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शुक्रवार को रूस में मिलेंगे। दुनिया के कई देशों की इन नेताओं की मुलाकात पर नजर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।

कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की खूनी टुकड़ी BAT

कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की खूनी टुकड़ी BATWho is Pakistan Border Action Team: बैट अर्थात बॉर्डर एक्शन टीम कह लीजिए या फिर बॉर्डर रेडर्स। यह एलओसी पर छापामार युद्ध में माहिर है। ये पाकिस्तान सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप के साथ काम करती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसे सूचनाएं मुहैया करवाती है। इस बीच, सेना को संदेह है कि बैट भारतीय सीमा में अपनी हरकतों को अंजाम दे सकती है।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com