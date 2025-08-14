गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. स्वतंत्रता दिवस
  4. Independence Day flat hoisting rules
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (16:50 IST)

ध्वज संहिता: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कैसे फहराएं तिरंगा, क्या हैं नियम?

Independence Day 2025
jhanda farane ke niyam: 15 अगस्त का दिन भारत के लिए केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं, बल्कि भावनाओं, गर्व और देशभक्ति का ऐसा संगम है, जो हर भारतीय के दिल में लहराता है। इस दिन जब हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे को हवा में लहराया जाता है, तो वह न सिर्फ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की याद दिलाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने देश के प्रतीकों का सम्मान कैसे करें। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, और इसके उपयोग, प्रदर्शन और संरक्षण के लिए भारत सरकार ने ‘भारतीय ध्वज संहिता’ बनाई है। इसे जानना और पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, ताकि हम अपनी आजादी और उसके प्रतीकों का सम्मान कर सकें।
 
भारतीय ध्वज संहिता क्या है?
भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य तिरंगे के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना है। इस संहिता में ऐसे दिशा-निर्देश शामिल हैं, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी भी प्रकार का अनादर न हो। इसके अनुसार, जो भी झंडा ध्वजारोहण के लिए उपयोग किया जाएगा, वह आयताकार आकार का होना चाहिए और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 निर्धारित है। राष्ट्रीय ध्वज पर किसी भी प्रकार का लेख, चित्र या डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। यदि झंडा फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त है, तो उसे फहराने की अनुमति नहीं है। यह नियम तिरंगे के पवित्र स्वरूप और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।
 
ध्वज संहिता क्यों जरूरी है?
ध्वज संहिता का उद्देश्य तिरंगे के सही उपयोग और सम्मान को सुनिश्चित करना है। यह केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा का प्रतीक है। गलत तरीके से फहराना, उल्टा लगाना, या गंदा रखना, तिरंगे का अपमान माना जाता है। कई बार लोग अनजाने में नियम तोड़ देते हैं, जैसे कि इसे प्लास्टिक में बनाना, या सजावट में ऐसे इस्तेमाल करना जो संहिता के विरुद्ध हो। इसीलिए, सही नियम जानना ज़रूरी है।
 
तिरंगे के रंग और उनके मायने - 
भारतीय तिरंगा तीन रंगों से बना है-
  • ऊपर केसरिया (भगवा) रंग- साहस और बलिदान का प्रतीक
  • बीच में सफेद रंग- शांति और सत्य का प्रतीक
  • नीचे हरा रंग- समृद्धि और विकास का प्रतीक
  • बीच में अशोक चक्र- 24 तीलियों वाला, न्याय और प्रगति का प्रतीक
इन रंगों का सही क्रम और अनुपात बनाए रखना बेहद जरूरी है।
 
15 अगस्त पर तिरंगा फहराने के मुख्य नियम -
  • फहराने का समय,15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, और पूरे देश में सूर्योदय से सूर्यास्त तक तिरंगा फहराया जा सकता है। रात में तिरंगा फहराने के लिए उचित रोशनी का होना अनिवार्य है।
  • तिरंगा हमेशा ऊंचाई पर, किसी भी इमारत या मंच पर तिरंगा हमेशा सबसे ऊपर और सम्मानजनक स्थान पर होना चाहिए।
  • उल्टा न हो, ऊपर हमेशा केसरिया रंग होना चाहिए, नीचे हरा। सफेद बीच में, और अशोक चक्र बीच में स्पष्ट होना चाहिए।
  • झंडा फहराते हुए याद रखें कि यह आयताकार होना चाहिए और उसकी लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि लंबाई चौड़ाई से डेढ़ गुना होनी चाहिए।
  • तिरंगा साफ, बिना फटा या गंदा होना चाहिए।
  • किसी और ध्वज के साथ, अगर तिरंगे के साथ कोई और ध्वज लगाया जाता है, तो तिरंगा हमेशा पहले स्थान पर और ऊंचाई पर होना चाहिए।
  • पोशाक या सजावट में इस्तेमाल, तिरंगे को कपड़ों, मेजपोश, गद्दों या सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना मना है।
  • प्लास्टिक का तिरंगा, ध्वज संहिता के अनुसार, तिरंगे का निर्माण हमेशा कपड़े से होना चाहिए, प्लास्टिक से नहीं।
  • अगर झंडा किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त है और कटा-फटा है तो उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
तिरंगा फहराने के दौरान ध्यान देने योग्य बातें-
  • तिरंगे को जमीन पर नहीं रखना चाहिए।
  • इसे किसी व्यक्ति या वस्तु को ढकने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।
  • तिरंगे पर कोई नारा, चित्र, या लेखन नहीं होना चाहिए।
  • फहराने और उतारने का कार्य सम्मानपूर्वक होना चाहिए।
  • तिरंगे का अपमान होने पर सजा भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसके लिए 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971' की धारा 2 में प्रावधान किया गया है। 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दाचीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं।

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवादRahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की।

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफमहिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

कैसे मुगलों की गलतियों ने भारत को बना दिया अंग्रेजों का गुलाम? जानिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे जमाई अपनी जड़ें

कैसे मुगलों की गलतियों ने भारत को बना दिया अंग्रेजों का गुलाम? जानिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे जमाई अपनी जड़ेंHow Mughals emperors mistakes led to entry of Britishers in india: भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश शासन का उदय एक ऐसी घटना है जिसने हमारे देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ ब्रिटिशों की कूटनीति और सैन्य शक्ति का परिणाम था? इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि मुगलों की कुछ रणनीतिक और ऐतिहासिक गलतियां भी थीं, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने का मौका दिया और अंततः हमें 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। आइए, उन प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं

LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, क्या है हेल्पलाइन नंबर?

LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, क्या है हेल्पलाइन नंबर?Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने किश्तवाड़ के एक गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ से तबाही मच गई। हादसे में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पल पल की जानकारी...

किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा, 15 से अधिक की मौत, 12 शव बरामद, कैसे हुआ हादसा, पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट

किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा, 15 से अधिक की मौत, 12 शव बरामद, कैसे हुआ हादसा, पढ़िए ग्राउंड रिपोर्टकिश्तवाड़ के पाडर इलाके में स्थित मचेल माता मंदिर के पास बादल के फटने से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मृतकों में श्रद्धालु भी बताए जा रहे हैं। मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अभी कइयों के लापता होने की खबरें आ रही थीं। इस घटना में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, वहीं भारी नुकसान की भी आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। बादल फटने के बाद इलाके में बाढ़ आ गई है।

कांग्रेस का बड़ा आरोप, मोदी फर्जी मतदाताओं के बूस्टर डोज से जीते

कांग्रेस का बड़ा आरोप, मोदी फर्जी मतदाताओं के बूस्टर डोज से जीतेCongress attacks PM Modi : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी में फर्जी मतदाताओं के बूस्टर डोज से जीते थे। भाजपा ने 6 लोकसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के आंकड़े सामने रखकर यह साबित कर दिया कि उसके तथा निर्वाचन आयोग के बीच सांठगांठ है।

ध्वज संहिता: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कैसे फहराएं तिरंगा, क्या है नियम?

ध्वज संहिता: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कैसे फहराएं तिरंगा, क्या है नियम?jhanda farane ke niyam: 15 अगस्त का दिन भारत के लिए केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं, बल्कि भावनाओं, गर्व और देशभक्ति का ऐसा संगम है, जो हर भारतीय के दिल में लहराता है। इस दिन जब हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे को हवा में लहराया जाता है, तो वह न सिर्फ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की याद दिलाता है,

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com