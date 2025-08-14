गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. स्वतंत्रता दिवस
  4. independence day anchoring script Shayari and quotes in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (13:01 IST)

स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त एंकरिंग/मंच संचालन शायरी, कोट्स, संदेश

independence day anchoring script Shayari and quotes in hindi
15 august stage shayari: भारत का स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन है। 15 अगस्त का दिन हमें उस संघर्ष, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए किया। यह वह दिन है जब पूरा देश एक साथ तिरंगे के रंगों में रंग जाता है, जब स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और मोहल्लों में देशभक्ति के गीत गूंजते हैं, और जब मंचों पर एंकरिंग करते समय हर शब्द गर्व और जोश से भरा होता है। अगर आप किसी कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे हैं या स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आपकी भाषा में जोश के साथ-साथ भावनाओं का मेल होना जरूरी है। इस लेख में हम आपको एंकरिंग के लिए बेहतरीन शायरी, कोट्स और संदेश देंगे, जिन्हें आप अपने कार्यक्रम में आत्मविश्वास से बोल सकते हैं।
 
स्वतंत्रता दिवस मंच संचालन के लिए जोशीला प्रारंभ
एंकरिंग की शुरुआत हमेशा ऊर्जावान होनी चाहिए ताकि दर्शकों का ध्यान तुरंत आपकी ओर खिंच जाए। आप कुछ इस तरह शुरुआत कर सकते हैं -
"नमस्कार भारत माता के वीर सपूतों और प्यारे देशवासियों,
आज का दिन है उस आज़ादी का जश्न मनाने का,
जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
आइए, हम सब मिलकर तिरंगे के सम्मान में खड़े हों और कहें –
भारत माता की जय!"
15 अगस्त देशभक्ति शायरी 
 
"शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा।"
 
"ना पूछो जमाने से, क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं।"
 
"सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है ज़ोर कितना बाजू-ए-क़ातिल में है।"
 
"तिरंगा लहराएगा हर घर की छत पर,
जब दिल में देशभक्ति की आग जलती रहे।"

जान की परवाह ना की, वतन के लिए लड़ गए,
अमर हैं वो जो भारत की खातिर मर गए।
 
देशभक्ति की राह में मुश्किलें हज़ार हैं,
मगर दिल में तिरंगा हो तो जीतें हर बार हैं।
 
इस वतन पर हम कुर्बान हो जाएंगे,
जरूरत पड़ी तो फिर से जंग लड़ जाएंगे।
 
सर झुकाना नहीं सीखा हमने कभी,
हम हैं वीर भगत, आज़ाद और सुभाष जैसे अभी।
 
देश की मिट्टी में सोना उगाना है,
हर बच्चे को सैनिक बनाना है।
 
प्रसिद्ध देशभक्ति गीतों की पंक्तियां मंच पर उपयोग के लिए-
कार्यक्रम में जोश भरने के लिए पुराने और नए देशभक्ति गीतों की पंक्तियों का इस्तेमाल करें –
 
"ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो क़ुरबानी।"
 
"माँ तुझे सलाम… वन्दे मातरम्!"
 
"कर चले हम फ़िदा जान-ओ-तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।"
 
"सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा।"
 
कोट्स और प्रेरक संदेश-
कार्यक्रम के दौरान छोटे-छोटे प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करें ताकि माहौल और भी प्रेरणादायक बन जाए।
  • "स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, यह एक जिम्मेदारी है।"
  • "देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखती है।"
  • "आजादी का असली अर्थ है- अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना।"
  • "अगर देश के लिए मरना महान है, तो देश के लिए जीना उससे भी महान है।"
  • देशभक्ति कोई शब्द नहीं, यह हमारी आत्मा की पहचान है।"
  • "तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, यह हमारे वजूद की पहचान है।
एंकरिंग में जोड़ने के लिए देशभक्ति शेर-
"तिरंगे की शान में हर दिल से सलाम निकलेगा,
जब भी वतन का नाम आएगा, हमारे होंठों से वंदे मातरम् निकलेगा।"
 
"खून से सींचा है इस धरती को वीरों ने,
आओ मिलकर नमन करें उन सपूतों को।"
 
मंच संचालन में भावनात्मक मोड़-
एंकरिंग में सिर्फ जोश ही नहीं, भावनाएं भी जरूरी हैं। आप यह कह सकते हैं -
 
"दोस्तों, आज हम आजाद हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं,
लेकिन सोचिए, अगर वो बहादुर योद्धा अपनी जान न देते, तो क्या हम आज ऐसे आजाद साँस ले पाते?
आइए, इस स्वतंत्रता दिवस हम सिर्फ झंडा न फहराएं, बल्कि अपने दिल में देश की सेवा का संकल्प भी फहराएं।"
 
समापन के लिए दमदार लाइनें-
कार्यक्रम के अंत में ऐसी पंक्तियां कहें जो लोगों के दिल में लंबे समय तक गूंजती रहें -
 
"न झुकने देंगे तिरंगे को, न रुकने देंगे भारत को,
जब तक जान है, देश के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे।"
"आओ मिलकर कहें - वन्दे मातरम्! भारत माता की जय!"


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दाचीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं।

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवादRahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की।

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफमहिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

LoC पर बर्बर पाकिस्तानी कमांडो BAT के हमलों का खतरा मंडराया

LoC पर बर्बर पाकिस्तानी कमांडो BAT के हमलों का खतरा मंडरायाWho is Pakistan Border Action Team: एलओसी पर बुधवार हुए ताजा बैट (BAT) अर्थात पाक सेना के कमांडो हमले के बाद भारतीय सेना का मानना है कि पाक सेना एलओसी (LoC) पर बॉर्डर रेडर्स के सदस्यों के जरिए कमांडो कार्रवाइयों को अंजाम देना चाहती है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें प्राप्त सूचना के मुताबिक, पाकिस्तान एलओसी पर और अधिक कमांडो हमले की कोशिश कर रहा है।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बोली दिल्ली सरकार, बच्चे मर रहे हैं

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बोली दिल्ली सरकार, बच्चे मर रहे हैंStray dogs case: दिल्ली सरकार (Delhi government) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) को बताया कि आवारा कुत्तों (Stray dogs) के काटने से 'रेबीज' (Rabies) के कारण बच्चों की मौत हो रही है और आवारा कुत्तों के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, न कि इस पर विवाद करने की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

ऑपरेशन सिंदूर के लिए BSF के 16 जवानों को वीरता पदक, 1090 पुलिस कर्मियों को सेवा पदक

ऑपरेशन सिंदूर के लिए BSF के 16 जवानों को वीरता पदक, 1090 पुलिस कर्मियों को सेवा पदकOperation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशिष्ट बहादुरी और अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 16 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। अर्धसैनिक बल बीएसएफ देश के पश्चिमी हिस्से में भारत-पाकिस्तान सीमा की रक्षा करने का दायित्व निभा रहा है।

LIVE: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 1 साल में कुत्तों ने 37 लाख लोगों को काटा

LIVE: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 1 साल में कुत्तों ने 37 लाख लोगों को काटाLatest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ गुरुवार को आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। पल पल की जानकारी...

भोपाल में बड़े तालाब पर नावों पर तिरंगा यात्रा, बोले CM डॉ. मोहन यादव, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहीं लहरें

भोपाल में बड़े तालाब पर नावों पर तिरंगा यात्रा, बोले CM डॉ. मोहन यादव, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहीं लहरें'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बोट क्लब पर आयोजित 'नौका तिरंगा यात्रा' में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने, 'ये देश है वीर जवानों का..,; गाना भी गाया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के तालाब पर लहराते तिरंगे हमें ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं। तालाब की लहरें उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए संकल्पित है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल खड़े किए।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com