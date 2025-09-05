भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास भारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

first tesla car : महाराष्‍ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भारत में टेस्ला की पहली कार के मालिक बने। BKC ‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर’ से पहली टेस्ला मॉडल Y की चाबी उन्हें सौंपी गई।

उन्होंने बताया कि राज्य के परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने इस कार को खरीदने का फैसला किया। यह कदम उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से उठाया है।

सरनाइक ने बताया कि उन्होंने टेस्ला का मॉडल Y उसी दिन बुक किया था जब जुलाई में कंपनी ने भारत में अपना पहला शोरूम लॉन्च किया। वे यह गाड़ी अपने पोते को उपहार के रूप में देंगे।

उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता कंपनी टेस्ला ने जुलाई 2025 में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोल था। टेस्ला ने इसी दिन भारत में अपनी Model Y SUV को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था।

कंपनी ने यह कार भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर बनाई है। इसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम, मुंबई) रखी गई है। यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज पर 575km तक चलेगी।

edited by : Nrapendra Gupta