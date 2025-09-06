Scorpio और Thar हुई सस्ती, 1.56 लाख तक घटी Mahindra की कारों की कीमतें

महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा की वह 6 सितंबर से ही ग्राहकों को जीएसटी में कटौती का पूरा लाभ देगी। उसने बताया कि इस कटौती के बाद बोलेरो/ निओ के दाम 1.27 लाख रुपए, एक्सयूवी3एक्सओ (पेट्रोल) के 1.40 लाख रुपए और एक्सयूवी3एक्सओ (डीजल) के दाम 1.56 लाख रुपए तक कम होंगे।





थार 2डब्ल्यूडी और थार 4डब्ल्यूडी की कीमतों में क्रमशः 1.35 लाख रुपए और 1.01 लाख रुपए की कटौती की गई है। स्कॉर्पियो क्लासिक अब 1.01 लाख रुपए और स्कॉर्पियो-एन 1.45 लाख रुपए सस्ती हो गई है। थार रॉक्स की कीमत 1.33 लाख रुपए और एक्सयूवी700 की 1.43 लाख रुपए घट गई है।