TVS Apache 20 : 20 साल पूरे होने पर TVS ने पेश की सबसे सस्ती Apache, लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम अपग्रेड मॉडल्स लॉन्च

TVS Apache : टीवीएस मोटर कंपनी ने अपाचे मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के 20 साल पूरे होने पर विभिन्न मॉडल्स के लिमिटेड वैरिएंट लॉन्च करने की घोषणा की। कंपनी के अनुसारवह टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, 180, 200 और आरआर310 तथा आरटीआर 310 के लिमिटेड एडिशन पेश कर रही है। इसके अलावा उसने 2 नए वैरिएंट आरटीआर160 4वी और आरटीआर 200 4वी भी पेश किए हैं। इन सभी के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। सीमित संस्करण में डुएल टोन अलॉय व्हील और यूएसवी चार्जिंग के साथ कुछ नये फीचर दिए गए हैं।

दो नए मॉडलों में अपाचे आरटीआर160 4वी की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,28,490 रुपए से 1,47,990 रुपए तक होगी। आरटीआर 200 4वी की कीमत 1,53,990 रुपए से 1,59,990 रुपए होगी। सीमित संस्करण मॉडलों में अपाचे आरटीआर 160 की कीमत 1,37,990 रुपए, आरटीआर 180 की 1,39,990 रुपए, आरटीआर 160 4वी की कीमत 1,50,990 रुपए, आरटीआर 200 4वी की कीमत 1,62,990 रुपए, आरटीआर310 की कीमत 3,11,000 रुपए और अपाचे आरआर310 की कीमत 3,37,000 रुपए रखी गई है।