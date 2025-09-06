सोमवार, 8 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (17:42 IST)

TVS Apache 20 : 20 साल पूरे होने पर TVS ने पेश की सबसे सस्ती Apache, लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम अपग्रेड मॉडल्स लॉन्च

TVS Apache 20 years Celebration
TVS Apache  :  टीवीएस मोटर कंपनी ने अपाचे मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के 20 साल पूरे होने पर विभिन्न मॉडल्स के लिमिटेड वैरिएंट लॉन्च करने की घोषणा की। कंपनी के अनुसारवह टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, 180, 200 और आरआर310 तथा आरटीआर 310 के लिमिटेड एडिशन पेश कर रही है। इसके अलावा उसने 2 नए वैरिएंट आरटीआर160 4वी और आरटीआर 200 4वी भी पेश किए हैं। इन सभी के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। सीमित संस्करण में डुएल टोन अलॉय व्हील और यूएसवी चार्जिंग के साथ कुछ नये फीचर दिए गए हैं। 
नए 4वी संस्करणों में टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और 200 में कई नए फीचर जोड़े गए हैं। इनमें अत्याधुनिक क्लास-डी प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी लाइटिंग, पांच इंच का कनेक्टेड टीएफटी क्लस्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। इन्हें नए बोल्ड रंगों में डायनामिक ग्राफिक्स के साथ पेश किया गया है।
टीवीएस मोटर कंपनी के निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एन. राधाकृष्णन ने अपाचे के दो दशक पूरे होने पर दुनिया भर में इसके 65 लाख ग्राहकों को धन्यवाद देते हुये कहा कि उनके प्यार के कारण टीवीएस अपाचे इस मुकाम पर पहुंच सका। उन्होंने बताया कि कंपनी भविष्य में नये सेगमेंट में कदम रखेगी तथा कुछ और बाजारों में प्रवेश करेगी।
दो नए मॉडलों में अपाचे आरटीआर160 4वी की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,28,490 रुपए से 1,47,990 रुपए तक होगी। आरटीआर 200 4वी की कीमत 1,53,990 रुपए से 1,59,990 रुपए होगी। सीमित संस्करण मॉडलों में अपाचे आरटीआर 160 की कीमत 1,37,990 रुपए, आरटीआर 180 की 1,39,990 रुपए, आरटीआर 160 4वी की कीमत 1,50,990 रुपए, आरटीआर 200 4वी की कीमत 1,62,990 रुपए, आरटीआर310 की कीमत 3,11,000 रुपए और अपाचे आरआर310 की कीमत 3,37,000 रुपए रखी गई है। इनपुट एजेंसियां  Edited by : Sudhir Sharma
