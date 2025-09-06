शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath flagged off 400 new buses in Lucknow
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :लखनऊ , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (18:14 IST)

मुख्यमंत्री योगी ने 400 बसों को दिखाई हरी झंडी, 45 से ज्‍यादा परिवहन सुविधाओं की हुई शुरुआत

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath flagged off 400 new buses in Lucknow
Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई।  इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन तक 45 से अधिक परिवहन सेवाएं पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की गई। योगी ने आठ डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, 16 इलेक्ट्रिक बस, एक रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बस, दो एसी बस, 20 टाटा बस, 43 आयशर सहित 400 ‘बीएस- सिक्स’ बसों और सड़क सुरक्षा के लिए 11 इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई। 
 
बयान में बताया गया कि इस अवसर पर 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन तक 45 से अधिक परिवहन सेवाएं पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आलमबाग डिपो की संगीता गौतम व गोल्डी मौर्या और केसरबाग डिपो की अंशिका गौतम को नियुक्ति पत्र दिया गया।
योगी ने आठ डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, 16 इलेक्ट्रिक बस, एक रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बस, दो एसी बस, 20 टाटा बस, 43 आयशर सहित 400 ‘बीएस- सिक्स’ बसों और सड़क सुरक्षा के लिए 11 इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने पीपीपी मोड के तहत बनने वाले सात बस स्टेशनों का शिलान्यास किया।
बयान के मुताबिक, पीपीपी मॉडल पर निर्मित होने वाले बस स्टेशनों में जीरो रोड (प्रयागराज), सिविल लाइंस (प्रयागराज), गाजियाबाद ओल्ड (गाजियाबाद), रसूलाबाद (अलीगढ़), चारबाग (लखनऊ), अयोध्या धाम (अयोध्या), विभूति खंड गोमतीनगर (लखनऊ) शामिल हैं। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

और भी वीडियो देखें

Tata Motors की कारें सस्ती, 65000 से 1.55 लाख तक का फायदा, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Tata Motors की कारें सस्ती, 65000 से 1.55 लाख तक का फायदा, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दामदेश की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों को देते हुए टियागो से लेकर सफारी तक अपने यात्री वाहनों के मूल्यों में 75 हजार रुपए से लेकर 1.55 लाख रुपए तक की कमी करने की घोषणा की। नई कीमतें 22 सितंबर को जीएसटी की नई दरों के लागू होने के साथ प्रभावी हो जाएंगी।

Scorpio और Thar हुई सस्ती, 1.56 लाख तक घटी Mahindra की कारों की कीमतें

Scorpio और Thar हुई सस्ती, 1.56 लाख तक घटी Mahindra की कारों की कीमतेंमहिंद्रा ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से अपने वाहनों की कीमतों में 1.56 लाख रुपए तक की कटौती की घोषणा की। वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 22 सितंबर से वाहनों पर कर कटौती की घोषणा के बाद अपने यात्री वाहनों के दाम घटाने वाली यह तीसरी कंपनी है। इससे पहले टाटा मोटर्स और रेनॉ इंडिया ने 22 सितंबर से कीमतों में कटौती की घोषणा की थी।

The Bengal Files : जिन्ना की खूनी जिद का नतीज था नोआखाली नरसंहार, विभाजन के सबसे भयानक दौर की खौफनाक कहानी

The Bengal Files : जिन्ना की खूनी जिद का नतीज था नोआखाली नरसंहार, विभाजन के सबसे भयानक दौर की खौफनाक कहानीThe Bengal Files, Noakhali massacre of 1946: भारतीय इतिहास में कई ऐसे रक्तरंजित अध्याय दर्ज हैं जिन्हें याद करते ही मन सिहर उठता है। 1946 का नोआखाली उन काले अध्यायों में शामिल है, जिसकी पीड़ा आज भी इतिहास की किताबों, शोधों, संस्मरणों और लोक स्मृतियों में जीवित है। यह कोई साधारण दंगा नहीं था— यह एक पूरे समाज की त्रासदी थी, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, धार्मिक ध्रुवीकरण और प्रशासन की विफलता का घातक मिश्रण था।

सस्ती हुई Renault के कारें, जानिए कौनसे मॉडल की कितनी गिरी कीमत

सस्ती हुई Renault के कारें, जानिए कौनसे मॉडल की कितनी गिरी कीमतRenault cars price cut : रेनॉ इंडिया ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती का लाभ ग्राहकों को देते हुए अपनी कारों के दाम 96 हजार रुपए तक कम करने की घोषणा की है। फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉ की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई रेनॉ इंडिया ने बताया कि वह जीएसटी 2.0 के लाभों को अपने पूरे उत्पाद पोर्टफोलियो में शामिल करेगी। कीमतों में 96,395 रुपए तक की कटौती का लाभ 22 सितंबर को या उसके बाद की सभी डिलीवरी पर लागू होगा।

कनाडा से हो रही 'खालिस्तानियों' को फंडिंग, रिपोर्ट में सरकार का बड़ा कबूलनामा

कनाडा से हो रही 'खालिस्तानियों' को फंडिंग, रिपोर्ट में सरकार का बड़ा कबूलनामाKhalistani terrorism case : आतंकवाद के वित्त पोषण पर कनाडा सरकार की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2 खालिस्तानी चरमपंथी समूहों को देश के भीतर से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में बताया गया था कि 1980 के दशक के मध्य से कनाडा में राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक चरमपंथ का खतरा खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भारत के पंजाब में खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश के माध्यम से उत्पन्न हुआ था।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com