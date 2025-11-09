रविवार, 9 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 9 नवंबर 2025 (17:13 IST)

कच्चे तेल के भावों में गिरावट, क्या भारत में सस्ता होने वाला है पेट्रोल

क्या पेट्रोल के दामों में गिरावट आने वाली है। सऊदी अरब ने दिसंबर के लिए एशिया को दिए जाने वाले अपने तेल की कीमत कम कर दी है। यह फैसला OPEC+ की तरफ से अगले साल की शुरुआत में सप्लाई में कटौती करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब एशियाई देशों, खासकर भारत को सऊदी का तेल पहले से सस्ता मिलेगा। 
पहले भारतीय रिफाइनर रोजाना करीब 10 लाख बैरल तेल रूस से आयात करते थे, लेकिन अब यह सप्लाई घट चुकी है। ऐसे में सऊदी की ओर से यह डिस्काउंट भारत के लिए राहत बनकर आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) अगले महीने अपने प्रमुख अरब लाइट क्रूड ग्रेड की कीमत में 1.20 डॉलर प्रति बैरल की कटौती करेगी, जो रीजनल बेंचमार्क से 1 डॉलर ज्यादा है। 
 
पिछले कुछ महीनों से रूस पर अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के कारण से भारत की तेल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही सऊदी से अतिरिक्त तेल खरीदने की तैयारी में हैं। Edited by : Sudhir Sharma
गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दी

गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दीDhirajbhai Rabari committed suicide In Gandhi nagar: एक हृदयविदारक घटना ने गुजरात के लोगों को झकझोर कर रख दिया, जब तीन पेट्रोल पंपों के मालिक और जाने-माने व्यवसायी धीरज भाई भालाभाई रबारी ने कथित तौर पर अपनी दो छोटी बेटियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दे दी।

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलता

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलताPalitana worlds first vegetarian city: गुजरात के भावनगर जिले का पालीताना शहर अब केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि विश्व मानचित्र पर एक अनूठी पहचान बन गया है। सरकार ने यहां नॉन-वेज भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके साथ ही पालीताना दुनिया का पहला आधिकारिक 'शाकाहारी शहर' घोषित हो गया है।

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...अगर आप एक अच्छे स्कूटर की तलाश में हैं तो Numeros Motors ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ‘n-First’ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है खराब सड़कों पर स्कूटर का परफार्मेंस बेहतरीन है। ‘n-First’ को भारतीय इंजीनियरिंग और इटैलियन डिजाइन हाउस Wheelab के सहयोग से तैयार किया गया है। कंपनी का कहान है कि यह बाइक और स्कूटर का कॉम्बिनेशन है।

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारी

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारीतेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने चींटियों के डर से आत्महत्या कर ली। महिला ने सुसाइड नोट में इस परेशानी को बताया है। पुलिस के मुताबिक महिला मायर्मेकोफोबिया से पीड़ित थी, जो चींटियों का डर है।

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावा

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावाChirag Paswan News : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासी बहस को एक बार फिर नई दिशा दे दी है। चिराग ने कहा कि उन्हें न पद का मोह है, न सत्ता की लालसा है। उनका मानना है कि जब तक राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई नहीं होगा, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। चिराग ने साफ कहा कि न उनके मन में उप मुख्‍यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, न ही पार्टी किसी पद के मोह में फंसने वाली है।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में 'यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन' प्रोजेक्ट की घोषणा की, 15 करोड़ रुपए का दान भी दिया

मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में 'यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन' प्रोजेक्ट की घोषणा की, 15 करोड़ रुपए का दान भी दियाMukesh Ambani News : रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्रीनाथजी की नगरी नाथद्वारा में एक आधुनिक 'यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन' बनाने की घोषणा की है। उन्होंने श्रीनाथजी मंदिर में 15 करोड़ रुपए का दान भी दिया। अंबानी ने श्रीनाथजी भोग-आरती दर्शन किए और पूज्य गुरु विशाल बाबा साहेब से आशीर्वाद लिया। अंबानी ने इस विशेष अवसर पर कहा, हमें गर्व होना चाहिए कि हम वैष्णव हैं।

उत्तराखंड के 25 साल, पीएम मोदी ने अटल को किया याद, राज्य को दी 8157 करोड़ की सौगात

उत्तराखंड के 25 साल, पीएम मोदी ने अटल को किया याद, राज्य को दी 8157 करोड़ की सौगातPM Modi in Uttarakhand : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में राज्य को 8157 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि अटल जी ने राज्य के लोगों का सपना पूरा किया। 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया-नया बना था, तब चुनौतियां कम नहीं थीं। संसाधन सीमित थे, बजट छोटा था, आय के स्रोत कम थे, और ज्यादातर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थीं। आज उत्तराखंड की तस्वीर बदल चुकी है।

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी से इन राज्यों में चमकी ठंड, जानिए कहां कैसा है मौसम

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी से इन राज्यों में चमकी ठंड, जानिए कहां कैसा है मौसमWeather Update News : देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे कई राज्‍यों में ठंड चमक गई है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। रोहिणी, जहांगीरपुरी, अक्षरधाम, आनंद विहार, नरेला, बुराड़ी समेत कई स्थानों पर AQI 400 पार पहुंच गया। आईएमडी के अनुसार, पूर्वोत्तर मानसून अभी भी सक्रिय है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
