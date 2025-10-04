वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन के लिए रोकी, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

Vaishno Devi Yatra News : अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर पर भारी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के उपरांत पूरा प्रदेश सहमा हुआ है। इस खतरे से निपटने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उनमें अगर नदी-नालों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने, आवश्यकता होने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारियों के बीच ही विश्व प्रसिद्ध वैष्णो देवी की यात्रा को भी 3 दिन के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।





दरअसल मौसम विभाग की चेतावनी कहती है कि एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर सहित उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है, जिससे 4 से 7 अक्टूबर तक मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा और ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान है, जिसकी तीव्रता 6 अक्टूबर के आसपास चरम पर होगी।





इसमें कहा गया है कि जम्मू क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज, बिजली, ओले और 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे भूस्खलन और जम्मू-श्रीनगर तथा श्रीनगर-लेह जैसे प्रमुख राजमार्गों पर व्यवधान की चिंता बढ़ सकती है।





सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश : नतीजतन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा, फसलों को होने वाले नुकसान को रोकना और संभावित मौसम संबंधी व्यवधान के दौरान आवश्यक सेवाओं और सड़क संपर्क को बनाए रखना है।

अब्दुल्ला ने कृषि और बागवानी विभागों को किसानों और बागवानों को समय पर सलाह जारी करने और चालू फसल कटाई के दौरान बाजारों तक फलों का सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राजमार्ग एजेंसियों और लोक निर्माण विभाग को बर्फ और मलबा हटाने के लिए मशीनरी और मानव संसाधन तैयार रखने को कहा गया, जबकि बिजली और जल शक्ति विभागों को सेवाओं को शीघ्र बहाल करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात करने को कहा गया।





यह खतरा कितना बड़ा माना जा रहा है इसी से स्पष्ट होता है कि खराब मौसम संबंधी सलाह के बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 5 से 7 अक्टूबर, 2025 तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित करने की घोषणा की है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो तीर्थयात्रा 8 अक्टूबर, 2025 को फिर से शुरू होगी।





श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से की यह अपील : बोर्ड का कहना था कि श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वे इस बढ़ते मौसम संबंधी जोखिम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के अपडेट के लिए आधिकारिक चैनलों पर नजर रखें। बोर्ड का कहना था कि यह एहतियाती उपाय यात्रा के सामने आने वाली हालिया चुनौतियों को दर्शाता है, जो इस साल प्रतिकूल मौसम और भूस्खलन के कारण बार-बार रुकी है, जिसमें अगस्त के अंत में हुई एक बड़ी घटना भी शामिल है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और यात्रा लंबे समय तक बंद रही।

अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी है कि वे कटरा स्थित आधार शिविर की यात्रा तब तक न करें जब तक कि उन्हें अनुमति न मिल जाए, प्रभावित स्थलों पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बीच सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए। भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में से एक वैष्णो देवी तीर्थयात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, लेकिन 2025 में अनियमित मौसम के कारण इसे बीच-बीच में स्थगित करना पड़ा है।





श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से सहयोग पर जोर दिया है और आश्वासन दिया है कि एडवाइजरी हटने के बाद यात्रा सुचारू रूप से शुरू करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।

