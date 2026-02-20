US Supreme Court से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, टैरिफ को बताया अवैध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। डोनाल्ट ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार के खिलाफ फैसला सुनाया है, और कहा है कि US के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी अधिकार का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी था।





अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आईईईपीए (IEEPA) का उपयोग कर लगाए गए टैरिफ (सीमा शुल्क) को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या की।

यह नजरिया टैरिफ नीति पर राष्ट्रपति के अधिकार का एक ऐसा विस्तार होगा जो पूरी व्यवस्था को बदलकर रख देगा। रॉबर्ट्स ने आगे जोर देते हुए कहा कि आईईईपीए के आधे दशक के अस्तित्व में आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने के लिए इस कानून का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मिसाल की कमी और राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे बड़े अधिकारों के दावे यह बताते हैं कि ये टैरिफ ट्रंप के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे।