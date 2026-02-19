अभी डील करो वरना अंजाम बुरा होगा, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट वॉर्निंग

मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपने रुख में और सख्ती दिखाई है। गुरुवार को ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे एक 'सार्थक परमाणु समझौते' पर सहमत होना होगा, अन्यथा "बहुत बुरा होगा"। राष्ट्रपति की यह टिप्पणी उस समय आई है जब स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का दौर जारी है।

वाशिंगटन में अपनी 'बोर्ड ऑफ पीस' की उद्घाटन बैठक को संबोधित करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि कूटनीति के दरवाजे खुले जरूर हैं, लेकिन यह अवसर अनिश्चितकाल के लिए नहीं है।

' ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान के साथ एक ठोस और सार्थक समझौता करना ही होगा। अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन सालों का अनुभव बताता है कि ईरान के साथ किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं रहा है। अगर समझौता नहीं हुआ, तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान उस समय आया है जब परमाणु गतिरोध को कम करने के लिए अमेरिकी और ईरानी अधिकारी जेनेवा में मध्यस्थों के जरिए संपर्क में हैं। Edited by : Sudhir Sharma