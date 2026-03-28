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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :चेन्नई , शनिवार, 28 मार्च 2026 (11:54 IST)

CSK को बड़ा झटका, धोनी 2 हफ्ते के लिए IPL से बाहर

dhoni
IPL 2026 Dhoni News : आईपीएल 2026 की शुरुआत से ठीक चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा। टीम के स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी 2 हफ्ते के लिए आईपीएल से बाहर हो गए।
 
धोनी को पिंडली में चोट है और अभी इससे वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि वे आईपीएल 2026 के शुरुआती दो सप्ताह तक मैदान से दूर रह सकते हैं।
 
धोनी की गैरमौजूदगी में संजू सैमसंग विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे। वे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सलामी बल्लेबाज की भूमिका में भी दिखाई देंगे।
 
आईपीएल का पहला मैच आज शाम 7.30 बजे आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। चेन्नई को अपना पहला मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है। 

IPL में कैसा रहा है धोनी का करियर

धोनी 2008 से आईपीएल का हिस्सा रहे हैं। वे 18 सीजन में 5,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनके नाम विकेट के पीछे भी 200 से ज्यादा सफलताएं दर्ज है। धोनी इस टूर्नामेंट के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। वे चेन्नई को 5 बार खिताब दिला चुके हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
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मुंबई की पलटन कागज पर सबसे मजबूत पर क्या खिताब के लिए है संतुलन

मुंबई की पलटन कागज पर सबसे मजबूत पर क्या खिताब के लिए है संतुलनमुंबई इंडियन्स की टीम अंतिम बार साल 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर पाई थी। आईपीएल की संयुक्त सबसे सफल टीम अब तक बस इंतजार ही कर रही है।मुंबई की टीम पिछले सत्र में चौथे स्थान पर रहकर प्लेऑफ में पहुंची थी। पांच बार की चैंपियन यह टीम अपने इस प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश करेगी।

सनराईजर्स हैदराबाद का वही फॉर्मूला 300 प्लस, लेकिन गेंदबाज भी पड़वा देंगे इतने रन

सनराईजर्स हैदराबाद का वही फॉर्मूला 300 प्लस, लेकिन गेंदबाज भी पड़वा देंगे इतने रनसनराईजर्स हैदराबाद का पिछला सत्र किसी बुरे सपने जैसा रहा। 2024 में फाइनल पहुंचने के बाद प्रबंधन को लगा था कि 2025 में ट्रॉफी जीतने का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन स्थिति इतनी खराब हुई कि टीम फिर नीचे से दूसरी टीम बन गई।

IPL 2026 का नया नियम 10 ओवर बाद सेकंड इनिंग में बदल सकते हैं बॉल

IPL 2026 का नया नियम 10 ओवर बाद सेकंड इनिंग में बदल सकते हैं बॉलइंडियन प्रीमियर लीग 2026 में गेंदबाजों को राहत देने वाला एक बड़ा नियम लागू होगा। मैदानी कप्तान अपने गेंदबाज को 10 ओवर बाद नई गेंद दिलवा सकता है। हालांकि यह मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। वह भी सिर्फ शाम के मैचों में। दिन के मैचों में यह नियम मान्य नहीं रहेगा।

टीम इंडिया जैसे खिताब बचाएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, यह हैं ताकत और कमजोरी

टीम इंडिया जैसे खिताब बचाएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, यह हैं ताकत और कमजोरीअब बैंगलूरू के पास असली चुनौती है। जैसे टीम इंडिया ने साल 2024 में टी-20 विश्वकप जीतने के बाद साल 2026 में उससे भी मजबूती से उसका बचाव किया था। उसको ही प्रेरणामूर्ति समझकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु अपने फैंस को दूसरी बार खिताब जिताना चाहेंगे।

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10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

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