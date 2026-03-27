शुक्रवार, 27 मार्च 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Royal Challengers Bengaluru to take on Sunrisers Hyderabad as reigning champ
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 27 मार्च 2026 (18:53 IST)

गत विजेता के तौर पर पहली बार मैदान पर उतरेगी बैंगलूरू, सामने हैदराबादी चुनौती

SRHvsRCB
RCBvsSRH रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग में एक गत विजेता के तौर पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरेगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ ईशान किशन अपनी हैदराबादी सेना स्टेडियम में लेकर उतरेंगे।

कभी ईशान किशन पर कंधे पर हाथ रखकर विराट कोहली ने उनको बुरे फॉर्म से बाहर आने में मदद की थी। अब ईशान किशन विश्वविजेता टी-20 टीम का हिस्सा हैं। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में  हैदराबाद का पलड़ा भारी है। हैदराबाद ने 13 मैचों में जीत हासिल की है और बैंगलूरू ने 11 मैचों में।

पिछले साल की तुलना में दोनों टीमों को देखें तो बैंगलूरू में ज्यादा बदलाव हुआ है और हैदराबाद ने अपना कोर ग्रुप संभालकर रखा है। दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी भी एक जैसी ही है।

मध्यक्रम में कोहली का अनुभव- टीम के पास विराट कोहली के साथ अनुभवी खिलाड़ी है और उनके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, जो निर्णय लेने और बाकी खिलाड़ियों को गाइड करने में मदद करेगा।खुशी की बात यह है कि विराट कोहली बता चुके हैं कि वनडे में भी वह टी-20 क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसे में स्ट्राइक रेट वाली बहस इस सत्र में नहीं होगी।

इस बार टीम के साथ क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड और जैकब बैथेल जैसे ऑलराउंडर तो है ही। साथ ही नीलामी के दौरान बैंगलूरु ने इस विभाग में आधा दर्जन नए नाम जोड़े थे। इसमें सबसे प्रमुख नाम वैंकटेश अय्यर हैं।

SRH ने IPL Auction 2024 में ट्रेविस हेड को 6.80 में खरीदा था जो अब भी टीम में मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने मध्यक्रम में हेनरिक क्लासेन को भी अपने साथ रखा है। ईशान किशन मध्यक्रम में शामिल है जिनका टी-20 विश्वकप बेहतरीन गया है। उसके बाद आएंगेश्रीलंका के कमिंडू मैंडिस और नीतिश रेड्डी इसका मतलब यह है कि हैदराबाद के बल्लेबाजों के पास शुरु से ही पिछले सीजन जैसा कत्लेआम मचाने का लाईसैंस होगा।अभिषेक का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है लेकिन वह ऊपर से मारना शुरु करते हैं तो टीम को 225 पार ले जाकर ही छोड़ते हैं।
Travis Head Abhishek Sharma
बैंगलूरू के लिए राहत की बात यह है जोश हेशलवुड ने अभ्यास शुरु कर दिया है। अन्यथा टीम के पास यश दयाल और नुवान तुषारा की सेवाएं पहले से ही नहीं थी। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कल के मैच में हेजलवुड खेलेंगे ही। टीम के प्रमुख गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर इस कारण ज्यादा भार आ जाता है।

पिछले साल पैट कमिंस और मोहम्मद शमी की मौजूदगी में भी हैदराबादी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे। इस बार पैट कमिंस टीम से कब जुड़ेंगे वह मालूम नहीं है। मोहम्मद शमी से टीम किनारा कर चुकी है। ऐसे में तेज गेंदबाजी का विभाग खाली लग रहा है। ऐसे में भार हर्षल पटेल, जयदेव उनदकट, अहसान मलिंगा और शिवम मावी पर आ गया है।

टीम इस प्रकार है

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB):विराट कोहली, रजत पाटीदार, यश दयाल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिख डार, सुयश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, वैंकटेश अय्यर, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल , देवदत्त पडिक्कल

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH):पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, नितीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, ट्रैविस हेड, शिवम मावी, हर्षल पटेल, इशान किशन, हर्ष दुबे, सलिल अरोरा, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ब्रायडन कार्से, कामिंडु मेंडिस, अनिकेत वर्मा, ईशान मलिंगा, लियाम लिविंगस्टन, शाकिब हुसैन, ओंकार तरमले, अमित कुमार।

मैच का समय - 7.30 बजे

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियो हॉटस्टार पर
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com