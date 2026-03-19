RCB IPL 2026: 28 मार्च से बेंगलुरु में धमाकेदार आगाज़, AB de Villiers के बयान ने बढ़ाई हलचल, क्या है प्लान?

IPL 2026 का रोमांच शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और डिफेंडिंग चैंपियन Royal Challengers Bengaluru एक बार फिर अपने खिताब को बचाने के इरादे से मैदान में उतरने को तैयार है। इस सीजन का आगाज़ 28 मार्च से होगा, जहां टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में Sunrisers Hyderabad के खिलाफ खेला जाएगा। इस मैच में सभी की नजरें खास तौर पर Virat Kohli पर होंगी, जो एक बार फिर टीम की बल्लेबाजी की धुरी बने रहेंगे।
RCB का शुरुआती शेड्यूल
BCCI ने फिलहाल शुरुआती मुकाबलों का कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें आरसीबी चार मैच खेलती नजर आएगी:
28 मार्च: RCB vs SRH – बेंगलुरु
5 अप्रैल: RCB vs CSK – बेंगलुरु
10 अप्रैल: RR vs RCB – गुवाहाटी
12 अप्रैल: MI vs RCB – मुंबई
टीम अपने सात घरेलू मैचों में से पांच मुकाबले बेंगलुरु में खेलेगी, जबकि बाकी दो मैच रायपुर में आयोजित होंगे।
टीम संयोजन और ताकत
इस बार आरसीबी की टीम काफी संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी में विराट कोहली के अलावा फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी हैं, जबकि ऑलराउंडर और फिनिशर की भूमिका में टिम डेविड और क्रुणाल पांड्या टीम को मजबूती देते हैं। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेज़लवुड जैसे अनुभवी नाम टीम को धार देते हैं।
एबी डिविलियर्स का बड़ा बयान
आरसीबी के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी AB de Villiers ने टीम को लेकर बड़ा भरोसा जताया है। उनका मानना है कि यह टीम सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि आने वाले समय में 3-4 ट्रॉफी जीतने की क्षमता रखती है।
डिविलियर्स के अनुसार, पहले आरसीबी काफी हद तक विराट कोहली पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब टीम में कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोहली आज भी टीम की “धड़कन” हैं और उनकी ऊर्जा तथा अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले सीजन में टीम की सबसे बड़ी ताकत सामूहिक प्रदर्शन रही, जहां सिर्फ कुछ खिलाड़ियों पर निर्भरता नहीं थी बल्कि पूरी टीम ने मिलकर योगदान दिया। यही संतुलन इस बार भी आरसीबी को खिताब का प्रबल दावेदार बनाता है।
क्या फिर चैंपियन बनेगी RCB?
पिछले सीजन में इतिहास रचने के बाद आरसीबी के आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी हुई है। टीम का संतुलन, अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी और युवा प्रतिभाओं का जोश इन सबको देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आरसीबी एक बार फिर खिताब की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है।
RCB का स्क्वॉड:
रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, जॉर्डन कॉक्स, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, विक्की ओस्तवाल