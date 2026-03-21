IPL 2026 : KKR को मिला ट्रिपल झटका, हर्षित के बाद अब ये स्टार खिलाड़ी भी हुआ बहार

Kolkata Knight Riders के लिए आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। टीम की तेज गेंदबाजी यूनिट लगातार झटकों का सामना कर रही है, जिससे उनकी स्ट्रेटेजी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। सबसे पहला बड़ा झटका टीम को तब लगा जब युवा तेज गेंदबाज Harshit Rana पूरे सेशन से बाहर हो गए। उनकी चोट ने पहले ही टीम के संतुलन को बिगाड़ दिया था, लेकिन इसके बाद हालात और भी चैलेंजिंग होते चले गए।

दूसरी चिंता बनकर सामने आए श्रीलंका के तेज गेंदबाज Matheesha Pathirana। चोट से उबरने के बावजूद उन्हें अभी तक अपने बोर्ड से अनुमति नहीं मिली है, जिससे उनका शुरुआती मुकाबलों में खेलना तय नहीं है। इससे टीम की योजनाएं अधर में लटक गई हैं। इसी बीच अब तीसरा और बड़ा झटका लगा है, जहां तेज गेंदबाज Akash Deep भी पूरे सत्र से बाहर हो गए हैं। वह शिविर से शुरू से ही दूर थे और अब यह साफ हो गया है कि वह इस बार एक भी मुकाबला नहीं खेल पाएंगे।



Big blow for KKR!

Akash Deep has been ruled out of IPL 2026 due to an injury. The Bengal fast bowler is currently undergoing rehabilitation at the BCCI Centre of Excellence in Bengaluru. This is a huge setback for KKR, who are already dealing with injuries to Harshit Rana… pic.twitter.com/Ztq2myhJlI — Cricket Insights (@expert88135) March 21, 2026

Harshit Rana को राइट नी में लिगामेंट इंजरी हुई है, जो काफी सीरियस मानी जाती है। ये चोट उन्हें मैच/प्रैक्टिस के दौरान लगी थी और रिकवरी में टाइम लगेगा, इसलिए वो पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। वहीं Akash Deep लोअर बैक में स्ट्रेस इंजरी से जूझ रहे हैं। ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे बढ़ी और अब उन्हें लंबा रिहैब करना पड़ेगा, जिसके चलते वो इस बार आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे।

लगातार तीन बड़े झटकों के बाद टीम की तेज गेंदबाजी पूरी तरह कमजोर नजर आ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रबंधन को अब नए खिलाड़ियों की तलाश में अभ्यास मुकाबले आयोजित करने पड़ रहे हैं, ताकि खाली स्थान भरे जा सकें।

जहां एक ओर टीम ने कुछ विकल्पों पर नजर डालनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर रणनीति में भी बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। जिस संयोजन की योजना नीलामी के दौरान बनाई गई थी, अब उसी को बदलने की नौबत आ गई है। Akash Deep का आईपीएल करियर अब तक चोटों से काफी प्रभावित रहा है। उन्होंने चार सीजन में सिर्फ 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 10 विकेट ही दर्ज हैं। लगातार फिटनेस दिक्कतों की वजह से उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, जिससे उनका प्रदर्शन और असर दोनों सीमित रह गए।

अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े झटकों के बाद Kolkata Knight Riders किस तरह वापसी करती है और क्या नए खिलाड़ियों के दम पर अपनी दावेदारी मजबूत रख पाती है या नहीं।

Kolkata Knight Riders के पास अब तेज गेंदबाजी में Vaibhav Arora, Umran Malik, Blessing Muzarabani और Kartik Tyagi जैसे विकल्प बचे हैं।

साथ ही Cameron Green और Ramandeep Singh ऑलराउंडर के तौर पर तेज गेंदबाजी में सपोर्ट दे सकते हैं।