बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप का दावा- मैंने 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई, 200% टैरिफ की धमकी से रुका भारत-पाक युद्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा किया। उन्होंने यह टिप्पणी वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के एक इवेंट के दौरान की। हालांकि, भारत लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि सीजफायर के लिए किसी तीसरे देश से मदद ली गई है।

उन्होंने कहा कि मैंने पिछली गर्मियों में भारत और पाकिस्तान को कहा था कि अगर दोनों देशों ने लड़ाई नहीं रोकी तो वह उन पर 200 फीसदी टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में आठ लड़ाइयों को रोकने का दावा दोहराया। Edited by : Sudhir Sharma