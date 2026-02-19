मिडिल ईस्ट में जंग के बादल: इस वीकेंड हमले की अटकलें, क्या है ट्रंप का प्लान

क्या कहती है मीडिया रिपोट्स

सीबीएस न्यूज के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने बताया है कि अमेरिकी सेना शनिवार को ही ईरान पर हमला कर सकती है। हालांकि, उन्होंने अभी तक हमले को मंजूरी देने या न देने का फैसला नहीं किया है।

इस बीच अमेरिकी समाचार एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने ईरान पर हमले की तारीख तय कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध लगभग तय है और ये हफ्तों तक चलने वाला पूर्ण पैमाने का संघर्ष हो सकता है। यह ऑपरेशन पिछले महीने वेनेजुएला में हुई सीमित कार्रवाई से कहीं बड़ा होगा। इजरायल भी कुछ दिनों में युद्ध की स्थिति के लिए तैयारियां कर रहा है। दोनों देश मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं।

कैसी है अमेरिका की तैयारी

डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल करेगा अमेरिका!

वहीं दूसरी ओर चीन और रूस ने ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का संकेत दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और चीन के युद्धपोतों का ईरान पहुंचना सीधे तौर पर वॉशिंगटन को चुनौती है।

