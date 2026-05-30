Top News 30 May: महंगी हुई CNG, 7 दिन लेट हुआ मानसून, अमेरिका और ईरान समझौते के करीब
Top News 30 May : मुंबई में फिर बढ़े सीएनजी के दाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान समझौते के करीब पहुंच गए हैं। मानसून 7 दिन बाद केरल पहुंचेगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज डीके शिवकुमार को नेता चुना जाएगा। राजस्थान को 7 विकेट से हराकर गुजरात टाइटंस आईपीएल फाइनल में पहुंच गया है। 30 मई की बड़ी खबरें :
मुंबई में CNG फिर महंगी
महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए हैं। इसके बाद मुंबई में सीएनजी का दाम 84 रुपए से बढ़कर 86 रुपए प्रति किलो हो गया। वहीं घरेलू पाइप गैस (PNG) भी 50 पैसे प्रति एससीएम महंगी हो गई है।
अमेरिका और ईरान समझौते के करीब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- दोनों पक्ष होर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति के करीब पहुंच गए हैं। ईरान को यह मानना होगा कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह खोला जाएगा और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा। होर्मुज में बिछाई गई सभी समुद्री माइंस हटाई जाएंगी।
7 दिन बाद केरल पहुंचेगा मानसून
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, केरल से 35 किलोमीटर दूर अटके मानसून के के दो-तीन दिन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अब इसके सात दिन बाद केरलम में दस्तक देने का अनुमान है। इस बार सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश हो सकती है।
शिवकुमार के नाम पर मुहर आज
कर्नाटक में आज शाम 4 बजे होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा। वे 3 जून को लोक भवन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवकुमार कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री होंगे।
गुजरात टाइटंस आईपीएल फाइनल में
edited by : Nrapendra Gupta
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