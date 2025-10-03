पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुख, मनोहर कहानियों से उन्हें खुश रहने दीजिए

air force chief on Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का बयान 'मनोहर कहानियां' है। उन्हें खुश रहने दीजिए, आखिरकार, उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने दर्शकों को कुछ दिखाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरे 15 जेट मार गिराए हैं, तो उन्हें सोचने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया होगा, और जब वे दोबारा लड़ने आएंगे तो मेरे बेड़े में 15 कम विमान होंगे। तो मैं इसके बारे में बात क्यों करूं? आज भी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उन्हें पता तो चलने दीजिए।

सिंह ने कहा कि क्या आपने एक भी तस्वीर देखी है जहां हमारे किसी एयरबेस पर कुछ गिरा हो, हमें कोई टक्कर लगी हो, कोई हैंगर तबाह हुआ हो, या ऐसा कुछ? हमने उन्हें उनकी जगहों की इतनी सारी तस्वीरें दिखाईं। लेकिन, वे हमें एक भी तस्वीर नहीं दिखा पाए। तो उनकी कहानी 'मनोहर कहानियां' है। उन्हें खुश रहने दीजिए, आख़िरकार, उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने दर्शकों को कुछ तो दिखाना ही है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां तक ​​पाकिस्तान के नुकसान का सवाल है...हमने बड़ी संख्या में उनके हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। इन हमलों के कारण, कम से कम चार स्थानों पर रडार, दो स्थानों पर कमांड और नियंत्रण केंद्र, दो स्थानों पर रनवे क्षतिग्रस्त हो गए, फिर तीन अलग-अलग स्टेशनों में उनके तीन हैंगर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सी-130 श्रेणी के विमान के संकेत हैं। कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान, संभवतः एफ-16, क्योंकि वह स्थान एफ-16 था और उस समय जो कुछ भी रखरखाव में था। इसके साथ ही, एक एसएएम प्रणाली नष्ट हो गई है। जहां तक ​​वायु रक्षा भाग का संबंध है, हमारे पास एक लंबी दूरी के हमले का स्पष्ट सबूत है, जिसके बारे में मैंने 300 किमी से अधिक की बात की थी, जो या तो एईडब्ल्यू एंड सी या सिगिनट विमान था जेएफ-17 श्रेणी के विमान के बारे में हमारी प्रणाली हमें यही बताती है।

edited by : Nrapendra Gupta