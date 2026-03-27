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Written By संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: अयोध्या , शुक्रवार, 27 मार्च 2026 (21:28 IST)

अयोध्या में रामनवमी की धूम, सरयू में लाखों ने लगाई आस्था की डुबकी, जय श्रीराम के उद्घोष से गुंजायमान हुई रामनगरी

Ram Navami Ayodhya 2026
Ram Navami Ayodhya 2026: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव 'रामनवमी' पर आज धर्मनगरी अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरी अयोध्या नगरी 'जय श्रीराम' के जयकारों और पारंपरिक सोहर गीतों से सराबोर रही, वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। जैसे ही दोपहर 12 बजे पूरी अयोध्या शंखध्वनि और घंटों की आवाज से गूंज उठी। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के साथ ही अन्य मुख्य मंदिरों में विशेष आरती की गई।   

ब्रह्म मुहूर्त से सरयू तट पर भक्तों का तांता

रामनवमी के शुभ अवसर पर शुक्रवार सुबह से ही अयोध्या के सभी घाटों, विशेषकर नया घाट और राम की पैड़ी पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। मान्यता के अनुसार, आज के दिन सरयू स्नान और दान का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया और दान-पुण्य की परंपरा निभाई।

भक्तिमय हुआ वातावरण : गाए जा रहे सोहर

स्नान के पश्चात श्रद्धालुओं कनक भवन, हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन किए। मंदिरों को फूलों और बिजली की झालरों से भव्य रूप से सजाया गया है। विशेष बात यह है कि जगह-जगह महिलाओं की टोलियां पारंपरिक 'सोहर' (जन्मोत्सव के गीत) गा रही हैं, जिससे पूरी नगरी त्रेतायुग के उल्लास की याद दिला रही है।

प्रशासन की कड़ी निगरानी

लाखों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अयोध्या को विभिन्न जोन में बांटकर भारी पुलिस बल, एटीएस और आरएएफ की तैनाती की गई है। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी, मेडिकल कैंप और सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को असुविधा न हो।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
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