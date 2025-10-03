शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: हैदराबाद , शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (11:49 IST)

आई लव मोहम्मद विवाद में ओवैसी की एंट्री, पूछा इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगे

Owaisi on I Love Mohammad : हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमनी (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में 'आई लव मोदी' बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते।
 
ओवैसी ने कहा कि अब तो ये हमारी मस्जिद को भी छीनना चाहते हैं। हद तो य हो गई है कि इस देश में 'आई लव मोदी' तो बोल सकते हैं, लेकिन 'आई लव मोहम्मद' नहीं बोल सकते। उन्होंने सवाल किया कि इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगे। इनके पोस्टर लगाओ तो ये खुश हो जाएंगे, लेकिन 'आई लव मोहम्मद' के पोस्ट्स से इन्हें दिक्कत है। 
 
उन्होंने कहा कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह हूं। उसके आगे और कुछ नहीं है। क्या करना चाहते हैं, 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है।
 
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टरों को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके बाद कई स्थानों पर आई लव महाकाल के पोस्टर्स दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव अखिलेश के पोस्टर्स ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
 
इधर बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को लेकर हुए विवाद ने 26 सितंबर को हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने इस मामले में लगभग 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज फिर यहां हालात तनावपूर्ण है। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां 2 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया हैं।
Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासा

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासाबुधवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 1,100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गईं। इस बीच सोने के बढ़ते भावों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक्स पर सोने के बढ़ते भावों का कारण बताया है।

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंद

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंदभारत की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho ने हाल ही में अपना नया मैसेजिंग ऐप अरट्टई (Arattai) लॉन्च किया है। इसे सोशल मीडिया पर लोग तेजी से अपनाते हुए ‘व्हाट्सऐप किलर’ तक कहने लगे हैं। Zoho का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब देश में यह मांग बढ़ रही है कि भारतीय कंपनियां ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें जो विदेशी टेक दिग्गजों का ऑप्शन बन सकें।

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमा राशि की मात्रा को कम करने के लिए मंगलवार को एक साल की प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की। इस योजना के तहत बैंकों को खातों के निष्क्रिय रहने की अवधि और उसमें मौजूद जमा राशि के आधार पर अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना एक अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी।

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतें

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतेंभारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि जून से सितंबर तक अत्यंत प्रतिकूल मौसम के चलते देश भर में कम से कम 1,528 लोगों की जान चली गयी, जिनमें मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। आईएमडी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये आंकड़े दिए।

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बात

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बातBihar Election Survey 2025: बिहार की 242 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है। इस बीच, एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में 10000 रुपए जमा कर चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव चल दिया है। दूसरी ओर, लालू यादव के परिवार में भी घमासान मचा हुआ है।

गांजा तस्करी के आरोप में पूर्व NSG कमांडर गिरफ्तार, 2008 के मुंबई हमले में दिखाई थी वीरता

गांजा तस्करी के आरोप में पूर्व NSG कमांडर गिरफ्तार, 2008 के मुंबई हमले में दिखाई थी वीरताEx NSG Commando arrested : 2008 के मुंबई हमले में वीरता दिखा चुके पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह को सुरक्षाबलों ने राजस्थान के रतनगढ़ से गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 200 किलोग्राम गांजा, नकदी और तस्करी से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए।

चैतन्यानंद सरस्वती की 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार, बाबा के कहने पर छात्राओं को धमकाया

चैतन्यानंद सरस्वती की 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार, बाबा के कहने पर छात्राओं को धमकायाSwami Chaitnyanand Saraswati news : छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उनकी तीन करीबी महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उन पर चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस इन चारों को आज कोर्ट में पेश करेगी।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला, पत्नी ने लगाई याचिका

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला, पत्नी ने लगाई याचिकाSonam Wangchuk news in hindi : पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की।

Live Update: दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 दर्दनाक हादसों में 22 की मौत

Live Update: दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 दर्दनाक हादसों में 22 की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के आगरा और मध्यप्रदेश के खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसों में 22 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...

खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, तालाब में गिरी ट्रेक्टर ट्रॉली, 11 की लोगों की मौत

खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, तालाब में गिरी ट्रेक्टर ट्रॉली, 11 की लोगों की मौतKhandwa news in hindi : मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में गुरुवार को प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
