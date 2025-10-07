मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (20:38 IST)

Himachal Pradesh के बिलासपुर में बड़ा हादसा, पहाड़ से बस पर गिरे पत्थर, 15 की मौत, 4 को बचाया, 30 लोग थे सवार

Major accident in Bilaspur
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी पर पहाड़ से मलबा और बड़े पत्थर गिर गए। मीडिया खबरों के मुताबिक बस में करीब 30 लोग सवार थे। इसमें 15 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा बल्ली ब्रिज के पास हुआ जब एक पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी और चट्टानें नीचे गिरकर एक निजी बस पर गिरीं। इस टक्कर से बस मलबे के नीचे दब गई।  

मीडिया खबरों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शाम को प्राइवेट बस पर पहाड़ गिर गया। इससे 15 लोगों की मौत हो गई। अभी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बच्चे समेत 4 लोगों को बचा लिया गया है। राहत ए‌वं बचाव कार्य जारी है। रात का अंधेरा होने से राहत कार्य में बाधा आ रही है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। छत पर मलबा व पत्थर गिरने के बस पूरी तरह दब गई।
Edited by : Sudhir Sharma
